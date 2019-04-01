مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية عدّة ضد أهداف «حوثية» ثمينة

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الخميس،11 ابريل 2019 م غارات جوية عدة على مواقع وتحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيرا، في محافظة صعدة شمال البلاد.

وطال القصف الجوي بحسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" تجمعات وتحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة عكوان بمديرية الصفراء.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت في وقت سابق من اليوم غارات جوية على تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من مركز مديرية كتاف شرق المحافظة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميلشيا، وتدمير آليات قتالية.