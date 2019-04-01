من جديد.. بارجات «التحالف» تدخل خط المعركة وتباغت «الحوثيين» بهذه الضربات مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية عدّة ضد أهداف «حوثية» ثمينة واشنطن تكشف معلومة خطيرة بشأن وزير دفاع السوداني جريمة قتل مروعة تهز «اليـمن».. مسلّح «حوثي» يقتل «أكاديمي»بطريقة وحشية أمام اطفاله الجنرال الأقوى في السودان اليوم.. من هو عوض بن عوف؟ محافظة الجوف تكرم 20 معلما ومعلمة خلال الاحتفال السنوي بيوم المعلم إعلان صفقة القرن الشهر الجاري.. فوز نتنياهو كلمة السر أول ملف تعلن عنه الشرعية سيتم وضعه أمام مجلس النواب لحسمه واقراره الخارجية اليمنية تنعي أحد.ابرز سفرائها في الخارج دولتان عربيتان تتربعان على عرش أكثر دول العالم نوما
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، ما يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المتحدث باسم الخارجية قوله إن "وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، ما يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.
كما أعلن "بن عوف" في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.
ومنذ العام 1997، فرضت الإدارات الأمريكية، عقوبات على السودان، تضمنت تجميد أصول شركات وأفراد، ولاحقًا حجز الكونغرس ممتلكات وأوقف تعاملات مع أفراد في حكومة الخرطوم لاتهامهم بـ "الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية