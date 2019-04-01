واشنطن تكشف معلومة خطيرة بشأن وزير دفاع السوداني

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، ما يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المتحدث باسم الخارجية قوله إن "وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، ما يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن "بن عوف" في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.

ومنذ العام 1997، فرضت الإدارات الأمريكية، عقوبات على السودان، تضمنت تجميد أصول شركات وأفراد، ولاحقًا حجز الكونغرس ممتلكات وأوقف تعاملات مع أفراد في حكومة الخرطوم لاتهامهم بـ "الإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية