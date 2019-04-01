جريمة قتل مروعة تهز «اليـمن».. مسلّح «حوثي» يقتل «أكاديمي»بطريقة وحشية أمام اطفاله

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اقدم مسلح حوثي يوم أمس الأربعاء 10 أبريل / نيسان 2019م على قتل أكاديمي أمام أطفاله وسط مدينة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء.

وافادت مصادر محلية لـ«مأرب برس»أن احد مسلحي مليشيات الحوثي اقدم على قتل الأكاديمي في جامعة ذمار "مراد علي جار الله القاسمي" أمام اطفاله وبطريقة وحشية وسط مدينة ذمار.

واضافت المصادر على ان المسلح الحوثي نفذ جريمته في احد شوارع مدينة ذمار وذلك عقب خروج الأكاديمي القاسمي من، منزل احد اقاربه والذي كان برفقة اطفاله حيث اعتراضه المسلح الحوثي بصورة مفاجئة وبادر بإطلاق الرصاص الحي في اماكن متفرقة من جسمه وأمام اطفاله على إثرها فارق الحياة على الفور.

وذكرت المصادر على ان المسلح الحوثي لاذ بالفرار عقب تنفيذ جريمته الوحشية.

ولم يتسنى للمصادر معرفة الأسباب التي دفعت بالمسلح الحوثي الى ارتكاب هذه الجريمة الوحشية التي هزت اليمن .

وأثارت الحادثة بحسب المصادر ، استنكار واسع من أبناء محافظة ذمار ..فيما حمل اكاديميي جامعة ذمار المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة بشأن ما تعرض له زميلهم الأكاديمي "القاسمي".

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ انقلاب الاخير على الشرعية في سبتمبر 2014 انفلاتا أمنيا غير مسبوق، في ظل تفشي ظاهرة الإرهاب و الجريمة الحوثية.