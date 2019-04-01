محافظة الجوف تكرم 20 معلما ومعلمة خلال الاحتفال السنوي بيوم المعلم

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مأرب

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كرم مكتب التربية والتعليم 20 معلم ومعلمة خلال الاحتفال السنوي بيوم المعلم والذي أقيم صباح اليوم الخميس برعاية محافظة المحافظة أللواء آمين بن على العكيمي وبحضور مدير عام الإعلام والعلاقات العامة صالح جمالة و نائب مدير مكتب التربية والتعليم علي الفقية.

وفي الحفل الذي بدأ بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم القى مدير عام العلاقات العامة والاعلام صالح جمالة كلمة السلطة المحلية هنأ فيها المعلمين بيومهم السنوي .

وقال جمالة أن المعلم أساس تطور المجتمعات وتقدمها وازدهارها وأشار إلى أن قيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ اللواء أمين العكيمي أولت جانب التعليم أولوية قصوى في جانب الاهتمام بالمعلم وحقوقه والبنية التحتية واساسيات التعليم ..مشيدا

بدور مكتب التربية في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة والتى تشهد تقدما ملحوظا خلال الأعوام السابقة والعام الحالي .

من جانبه أشار مدير إدارة التعليم محمد امين في كلمة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إلى جهود المكتب في رفد العملية التعليمية بمزيد من الكوادر المؤهله في مختلف التخصصات العلمية بالاضافه الى عمل المزيد من الدورات التدريبية للعاملين وخلق أجواء تعليميه ملائمة وبيئة تنافسية لتحقيق مزيد من النجاح بدوره أكد القائم باعمال المدير التنفيذي لمؤسسة المعلم عامر حمامة أن المؤسسه تولي التعليم اهمية كبيرة من خلال برامج حديثه ونوعية لتأهيل المعلمين واكسابهم المهارات المطلوبه لتقديم خدمة تعليميه ناجحه في المدارس.

وفي ختام الحفل تم تكريم 20 معلم ومعلمة بالاضافة الى تكريم افضل مدرسة وادارة تربية وتعليم بالمديريات وادارة بالمكتب على مستوى المحافظة كما تم تكريم 48 معلم ومعلمة مشاركين في نهج القراءة المبكرة تخلل الحفل وصلات فنية وقصيدة شعرية