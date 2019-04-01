الخارجية اليمنية تنعي أحد.ابرز سفرائها في الخارج

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نعت وزارة الخارجية وكافة منتسبيها في الداخل والخارج، السفير علي عبد الله الكاف الذي وافته المنية اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء والانجاز قضى معظمها في خدمة الوطن في السلك الدبلوماسي.
وأشارت الوزارة في بيان النعي، الى مناقب الفقيد حيث عمل في عدد من دوائر وزارة الخارجية وترأس الدائرة العربية، ودائرة الجزيرة والخليج، والدائرة القنصلية والمغتربين، وعمل في بعثات اليمن في الخارج، ابرزها القنصل العام لليمن بجدة بالمملكة العربية السعودية، وسفيرا لبلادنا في سلطنة عمان.
ولفتت الى ان رحيله شكل خسارة للدبلوماسية اليمنية، باعتباره كان احد أبرز الدبلوماسيين المشهود لهم بالكفاءة والاقتدار.
وقدمت الوزارة التعازي إلى كافة أفراد العائلة الكريمة ومحبي الفقيد، بهذا المصاب الأليم، سائلة الله عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.