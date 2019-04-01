دولتان عربيتان تتربعان على عرش أكثر دول العالم نوما

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت دراسة علمية أن متوسط عدد ساعات النوم لسكان العالم يبلغ سبع ساعات و12 دقيقة، ويعد سكان نيوزلندا الأكثر نوما بين بين سكان الأرض بما مدته سبع ساعات و45 دقيقة.

وتوصلت الدراسة إلى أن سكان المغرب يعدون الأكثر نوما عربيا وبمعدل يومي يبلغ سبع ساعات و15 دقيقة، تليهم الإمارات بما معدله سبع ساعات، ومصر بحدود ست ساعات و30 دقيقة.

ووجدت الدراسة ـ التي ترجمتها قناة الحرة الأمريكية ـ أن سكان السعودية الأقل نوما عربيا بمعدل ست ساعات و15 دقيقة، وأن العديد من الدول التي ينتشر فيها الدين الإسلامي ربما يكون سبب قلة النوم المتواصل فيها لأكثر من 7 ساعات استيقاظهم فجرا من أجل الصلاة.

وكانت هولندا وفنلندا وأستراليا وبريطانيا وبلجيكا وإيرلندا ضمن قائمة الدول التي تنام أكثر من سبع ساعات و30 دقيقة، وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي. واعتمد العلماء في الدراسة على تطبيق (Sleep Cycle) الذي يتتبع عادات النوم لدى المستخدمين حول العالم.

ولا يرتبط تقدم الدول براحة السكان فيها، إذ تعد اليابان وكوريا الجنوبية الأسوأ بمعدلات النوم، وهي تعاني من ظاهرة مقلقة تسمى "كاروشي" تتمثل بموت الأشخاص لعدم قدرتهم على النوم.

ويتكبد الاقتصاد الياباني خسائر تقدر بـ 138 مليار دولار بسبب قلة النوم للأفراد، ويخسر الألماني نحو 60 مليار دولار، وبريطانيا 50 مليار دولار، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة "راند".

ورغم أن معدلات النوم عند الأميركيين تبلغ نحو سبع ساعات و15 دقيقة، يتكبد اقتصاد الولايات المتحدة خسائر تقدر بما معدله 1.2 مليون يوم عمل أو ما نسبته 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يعادل 411 مليار دولار بسبب عدم حصول الأفراد على ساعات كافية من النوم. وتنصح مؤسسة النوم الوطنية الأميركية البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما بالنوم بين سبع وتسع ساعات يوميا.