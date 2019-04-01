وفاة واحد من أشهر فناني الشاشة العربية

من جديد.. بارجات «التحالف» تدخل خط المعركة وتباغت «الحوثيين» بهذه الضربات مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية عدّة ضد أهداف «حوثية» ثمينة واشنطن تكشف معلومة خطيرة بشأن وزير دفاع السوداني جريمة قتل مروعة تهز «اليـمن».. مسلّح «حوثي» يقتل «أكاديمي»بطريقة وحشية أمام اطفاله الجنرال الأقوى في السودان اليوم.. من هو عوض بن عوف؟ محافظة الجوف تكرم 20 معلما ومعلمة خلال الاحتفال السنوي بيوم المعلم إعلان صفقة القرن الشهر الجاري.. فوز نتنياهو كلمة السر أول ملف تعلن عنه الشرعية سيتم وضعه أمام مجلس النواب لحسمه واقراره الخارجية اليمنية تنعي أحد.ابرز سفرائها في الخارج دولتان عربيتان تتربعان على عرش أكثر دول العالم نوما
يعيش الوسط الفني المصري حالة من الحزن بعد فقدان واحد من أبرز فنانيه وهو الفنان محمود الجندي. و توفي الفنان القدير محمود الجندي عن عمر يناهز 74 سنة داخل منزله بالقاهرة .
وأعلن أشرف زكي - نقيب الممثلين - أن العزاء سيكون في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم الخميس ، حيث مسقط رأس الفنان الراحل .
و نعى الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن، الفنان القدير محمود الجندي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،، معلنًا وفاته بكل الأسى.
وقال "عبد الرحمن" عبر "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ محمود الجندي". وأضاف الفنان الكوميدي: "اللهم ارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد".