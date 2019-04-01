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وفاة واحد من أشهر فناني الشاشة العربية

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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يعيش الوسط الفني المصري حالة من الحزن بعد فقدان واحد من أبرز فنانيه وهو الفنان محمود الجندي. و توفي الفنان القدير محمود الجندي عن عمر يناهز 74 سنة داخل منزله بالقاهرة .

وأعلن أشرف زكي - نقيب الممثلين - أن العزاء سيكون في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم الخميس ، حيث مسقط رأس الفنان الراحل .

و نعى الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن، الفنان القدير محمود الجندي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،، معلنًا وفاته بكل الأسى.

وقال "عبد الرحمن" عبر "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ محمود الجندي". وأضاف الفنان الكوميدي: "اللهم ارحمه واغسله بالماء والثلج والبرد".

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