توجيهات عاجلة وصارمة لرئيس أركان الجيش اليمني من سيئون

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وجه رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش الوطني الفريق الركن بحري عبدالله النخعي اليوم الخميس، برفع الجاهزية الامنية وتنفيذ الخطة الامنية المقرة لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب، في مدينة سيئون، والتنفيذ الفعلي الصارم للخطة.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الخميس، ومعه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اجتماعا، للجنة الأمنية في المحافظة، عقب وصوله الى سيئون، لمناقشة خطة تأمين انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب.
ولفت رئيس الأركان الى أهمية الحدث بالنسبة لليمن بشكل عام، مشيدا باستعدادات السلطة المحلية والاجهزة العسكرية والامنية وتسخير كل امكانياتها لاستضافة دورة البرلمان في مدينة سيئون.
حضر الاجتماع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد قوات الشرطة العسكرية اللواء ناصر النوبة وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ومدير الامن بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني .