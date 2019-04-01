أول زعيم في العالم يهاجم قادة الانقلاب في السودان .. ماذا قال فيهم ؟

من جديد.. بارجات «التحالف» تدخل خط المعركة وتباغت «الحوثيين» بهذه الضربات مقاتلات التحالف تنفذ ضربات جوية عدّة ضد أهداف «حوثية» ثمينة واشنطن تكشف معلومة خطيرة بشأن وزير دفاع السوداني جريمة قتل مروعة تهز «اليـمن».. مسلّح «حوثي» يقتل «أكاديمي»بطريقة وحشية أمام اطفاله الجنرال الأقوى في السودان اليوم.. من هو عوض بن عوف؟ محافظة الجوف تكرم 20 معلما ومعلمة خلال الاحتفال السنوي بيوم المعلم إعلان صفقة القرن الشهر الجاري.. فوز نتنياهو كلمة السر أول ملف تعلن عنه الشرعية سيتم وضعه أمام مجلس النواب لحسمه واقراره الخارجية اليمنية تنعي أحد.ابرز سفرائها في الخارج دولتان عربيتان تتربعان على عرش أكثر دول العالم نوما
وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بيان القوات المسلحة السودانية بعزل الرئيس عمر البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة عامين، بـ"الانقلاب".
وقال أردوغان، في كلمة له اليوم الخميس، "نؤيد الشعب وننتظر من الشعب السوداني أن يدخل فورا وبأقصر وقت ممكن إلى الفترة الديمقراطيةوأن يختار الديمقراطية لأننا نتابع كل هذه التطورات وعن كثب المشاكل الاقتصادية في البلاد والمشاكل المحلية الأخرى في السودان"، .
مضيفا: "كل انقلاب ينعكس بدمويته على الشعب، ولا أريد أن يتضرر الشعب السوداني من الانقلاب".
وتابع أردوغان: "لا نعرف إذا كان البشير في منزله أم في مكان آخر". يذكر أن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أن بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.
وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.