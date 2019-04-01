أول زعيم في العالم يهاجم قادة الانقلاب في السودان .. ماذا قال فيهم ؟

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بيان القوات المسلحة السودانية بعزل الرئيس عمر البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة عامين، بـ"الانقلاب".

وقال أردوغان، في كلمة له اليوم الخميس، "نؤيد الشعب وننتظر من الشعب السوداني أن يدخل فورا وبأقصر وقت ممكن إلى الفترة الديمقراطيةوأن يختار الديمقراطية لأننا نتابع كل هذه التطورات وعن كثب المشاكل الاقتصادية في البلاد والمشاكل المحلية الأخرى في السودان"، .

مضيفا: "كل انقلاب ينعكس بدمويته على الشعب، ولا أريد أن يتضرر الشعب السوداني من الانقلاب".

وتابع أردوغان: "لا نعرف إذا كان البشير في منزله أم في مكان آخر". يذكر أن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أن بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.

وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.