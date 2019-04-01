ما هي أول دولة في العالم اعترفت بالانقلاب العسكري في السودان .. ؟

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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في أول اعترف عربي ودولي بالانقلاب العسكري الذي تم في السودان أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث.

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً الي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني.

وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، أعلن اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وقرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين. وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال اعتبارا من 10 مساء لمدة أشهر، مع إغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة.

وقرر حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية. وأكد تأمين المؤسسات الحيوية والمرافق الحيوية والخدمات بكل أنواعها.