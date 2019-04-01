ما هي أول دولة في العالم اعترفت بالانقلاب العسكري في السودان .. ؟ الأحزاب والكتل البرلمانية تتفق على موقف واحد وتصدر بيان عاجل ومهم : اول رفض شعبي لبيان الجيش السوداني ودعوة عاجلة للثوار أبرز رجالات البشير يتلو بيان عزله واعتقاله ويكشف عن مكانه ومصيره - من هو؟ الجيش السوداني يعلن عزل البشير واعتقاله - تحديث مستمر مسئول عسكري رفيع يصل سيئون والمحافظ يستنفر العسكرية الاولى ويصدر توجيهات أول تهديد حوثي على سيئون والسعودية تحبط هجوم خطير استهدف المدينة - شاهد انقلاب عسكري في السودان - البشير يتنحى والجيش يستعد لإصدار البيان «رقم واحد» لماذا تم استثناء مدير المخابرات السوداني من قائمة المعتقلين؟ شاهد.. اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مواسير الصرف الصحي
في أول اعترف عربي ودولي بالانقلاب العسكري الذي تم في السودان أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن مصر تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان الشقيق في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث.
وأكدت الخارجية في بيان لها، أن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني الشقيق وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله الشعب السوداني في تلك المرحلة الهامة، استناداً الي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني.
وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، أعلن اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.
وقرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين. وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال اعتبارا من 10 مساء لمدة أشهر، مع إغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة.
وقرر حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية. وأكد تأمين المؤسسات الحيوية والمرافق الحيوية والخدمات بكل أنواعها.