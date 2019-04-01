الأحزاب والكتل البرلمانية تتفق على موقف واحد وتصدر بيان عاجل ومهم

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اصدرت ثمان كتل برلمانية (تمثل الاحزاب اليمنية والمستقلين في مجلس النواب اليوم الخميس ، بيانا مهما ، بعد ساعات من دعوة الرئيس هادي البرلمان للانعقاد ، وتصعيد الحوثيين ضد البرلمانيين الموالين للشرعية.

وادانت الكتل البرلمانية في مجلس النواب استمرار الجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي ضد أبناء الشعب اليمني والمؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس النواب، واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً لكل القيم الإنسانية والأعراف.

وأشارت الكتل البرلمانية في مجلس النواب –في بيان لها اطلع عليه مأرب برس -، إلى ما تقوم به المليشيات الحوثية من انتهاكات ممنهجة ومستمرة للمؤسسة التشريعية و اعضاء مجلس النواب، بدا باقتحام مقر مجلس النواب والسيطرة عليه والتحكم به، واعتقال عدد من اعضاء المجلس وفرض الاقامة الجبرية على البعض الاخر والتعامل معهم كرهائن، وانتهاك الحصانة البرلمانية للنواب، ومطاردة بعضا منهم واقاربهم ،واقتحام ومصادرة منازل وممتلكات العديد من النواب، وكذا تفجير منازل عدد من اعضاء المجلس.

وأكد البيان إلى أن ما تقوم به مليشيات الحوثي يدل على أنها ماضية في غيها وطغيانها وانتهاكاتها الوقحة ضد كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، وبصورة ممنهجة، وأنها مستمرة في حربها ضد الشعب اليمني وتدمير مقوماته ونسيجه الاجتماعي، وعدم استعداداها لإحلال السلام.

واعتبرت الكتل أن هذه الأعمال الاجرامية في هذا التوقيت لا يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين فحسب، بل استفزازاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تبذل جهوداً لإحلال السلام في اليمن.

ودعت الكتل البرلمانية في البرلمان الامم المتحدة والمجتمع الدولي ومبعوث الامين العام الى ادانة ورفض هذه الاعمال الإرهابية والضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للكف عن هذه الممارسات الاجرامية، وتنفيذ القرار الاممي 2216، واعتبار الميليشيات الحوثية جماعة ارهابية تهدد الامن والسلم المحلي والاقليمي والدولي.

كما طالبت الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة إلى ادانة تلك الانتهاكات ودعم الشرعية اليمنية ومؤسساتها.

ونقل مأرب برس قبل يومين عن مصادر محلية في صنعاء ان مليشيات الحوثي اقتحمت منزل سلطان البركاني بصنعاء واحتلته ونهبته بعد ما تردد عن التوافق على شخص البركاني رئيسا للبرلمان الذي يستعد للانعقاد في سيئون قريبا.

كما قالت المصادر ان المليشيات حاصر منزل البرلماني ومستشار الرئيس هادي سلطان العتواني في صنعاء واجبرت العائلات التي كانت فيه على مغادرته.

فيما يلي نص البيان:

تابعت الكتل البرلمانية استمرار جماعة الحوثي الانقلابية الارهابية انتهاكاتها وجرائمها البشعة ضد ابناء الشعب اليمني وقواه الوطنية ، وما تقوم به تلك المليشيات من انتهاكات ممنهجة ومستمرة للمؤسسة التشريعية و اعضاء مجلس النواب ، بدا باقتحام مقر مجلس النواب والسيطرة عليه والتحكم به ، واعتقال عدد من اعضاء المجلس وفرض الاقامة الجبرية على البعض الاخر والتعامل معهم كرهائن ، وانتهاك الحصانة البرلمانية للنواب، ومطاردة بعضا منهم واقاربهم ،واقتحام ومصادرة منازل وممتلكات العديد من النواب وكذا تفجير منازل عدد من اعضاء المجلس ، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والقوانين والاعراف المحلية و الدولية، وزادت وتيرة هذه الجرائم بعد دعوة الاخ رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد بمحافظة حضرموت خلال الايام القادمة، حيث كان اخر تلك الانتهاكات ما اقدمت عليه ميليشيات الحوثي الارهابية اليوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2019م من اقتحام منازل مجموعة من اعضاء مجلس النواب بالعاصمة صنعاء وهم الشيخ سلطان البركاني ،الشيخ ربيش علي وهبان العليي ،الاستاذ سلطان العتواني والاستاذ صخر الوجيه، وإخافة النساء والأطفال من ساكني المنزل واخراجهم من تلك المنازل بالقوة ونهب محتوياتها دون اعتبار لحرمة المنازل وساكنيها ،مثل ما سبق ان صادرة في وقت سابق منازل وممتلكات النائب فتحي توفيق عبدالرحيم، كما وجهت تلك المليشيات الارهابيه تهديدات لعدد آخر من اعضاء مجلس النواب باقتحام منازلهم ونهب محتوياتها بهدف اثناء نواب الشعب عن القيام بواجباتهم الدستورية والقانونية واستئناف عقد جلسات المجلس الذي تم تعطيله قسرا من قبل مليشيات الحوثي طوال السنوات الاربع الماضية.

إن الكتل البرلمانية إذ تدين بشدة هذه الاعتداءات التي تنتهك كل القيم الإنسانية والأعراف، فإنها تؤكد إن ما تقوم به المليشيات الحوثية ضد اعضاء البرلمان وبقية الشخصيات الوطنية وكذا عموم ابناء الشعب اليمني الرافض لوجود هذه المليشيات السلالية الكهنوتية يدل على أنها ماضية في غيها وطغيانها وانتهاكاتها الوقحة ضد كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، وبصورة ممنهجة.

إن ما قامت به المليشيات الحوثية وما تمارسه من أعمال تثبت كل يوم أنها مستمرة في حربها ضد الشعب اليمني وتدمير مقوماته ونسيجه الاجتماعي، وعدم استعداداها لإحلال السلام، وأن العنف وممارسة الانتهاكات بالنسبة لها طريقاً وخياراً لا رجعة عنه.

كما إننا نعتبر هذه الأعمال الاجرامية في هذا التوقيت لا يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين فحسب، بل استفزازاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تبذل جهوداً لإحلال السلام في اليمن وكل هذه الجهود تصطدم بتعنت الحوثيين وامعانهم في ممارسة المزيد من الصلف والعنف، بل إنها تزيد في تحديها السافر باستهداف أعضاء السلطة التشريعيه (مجلس النواب) باعتبارهم ممثلي الشعب اليمني والمعبرين عن ارادته.

ان الكتل البرلمانية اذ تحيي وتشيد بصمود نواب الشعب ووقوفهم مع الشرعية في وجه الميليشيات الانقلابية، فإنها تدعو الامم المتحدة والمجتمع الدولي ومبعوث الامين العام الى اليمن السيد مارتن غريفثس الى ادانة ورفض هذه الاعمال الإرهابية والضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للكف عن هذه الممارسات الاجرامية ، وتنفيذ القرار الاممي 2216، واعتبار الميليشيات الحوثية جماعة ارهابية تهدد الامن والسلم المحلي والاقليمي والدولي.

كما نطالب الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة إلى ادانة تلك الانتهاكات ودعم الشرعية اليمنية ومؤسساتها.

صادر عن:

كتلة المؤتمر الشعبي العام

كتلة التجمع اليمني للإصلاح

كتلة الحزب الاشتراكي اليمني

كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

كتلة حزب العدالة والبناء

كتلة التضامن الوطني

كتلة الاحرار

كتلة المستقلين

11_ابريل -2019م