: اول رفض شعبي لبيان الجيش السوداني ودعوة عاجلة للثوار

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 1520

نقلت رويترز عن مصدر في قيادة تجمع المهنيين السودانيين رفضهم لبيان القوات المسلحة السودانية ،تابعه مأرب برس قبل قليل (الثالثة عصرا).

وقال المصدر «نرفض بيان القوات المسلحة وندعو الثوار لمواصلة الاعتصام».

واعلن وزير الدفاع السوداني عن اقتلاع النظام واعتقال البشير والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

واعلن الجيش السوداني ووفقا للبيان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين وتعطيل العمل بالدستور.

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان قالت قبل صدور بيان الجيش انه لا يمكن معالجة هذه الأزمة من خلال انقلاب عسكري آخر يؤدي لإعادة إنتاجها وتعقيدها.

*اضافات

عاجل | المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: نرفض بيان وزير الدفاع ونحذر من أي محاولة لإعادة إنتاج نظام البشير

عاجل | المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: ندعو كل الثوار إلى استمرار التظاهر حتى يتم إجراء التغيير الشامل المنشود

عاجل | المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: ما جرى هو انقلاب جديد ومحاولة للمراوغة وسنستمر في نضالنا

عاجل | المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: الشعب سيتمرد على سلطة بن عوف وأي سلطة تحاصر أحلامه

عاجل | المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: بن عوف قام بتمثيلية جديدة وبيانه يبقي على الدولة العميقة

عاجل | المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: الشباب الثائرون سيواصلون النضال ونؤكد أن المسيرات ستتواصل

عاجل | المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين: لا حوار بين قوى إعلان الحرية والتغيير وبين من تسلموا السلطة الآن

عاجل | رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير: بيان وزير الدفاع محاولة للالتفاف على إرادة الشعب ونرفضه تماما

عاجل | رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير: نطالب بإسقاط النظام بكامل أجهزته ورموزه

عاجل | رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير: بيان وزير الدفاع محاولة لإعادة إنتاج نظام البشير