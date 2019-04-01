ما هي أول دولة في العالم اعترفت بالانقلاب العسكري في السودان .. ؟ الأحزاب والكتل البرلمانية تتفق على موقف واحد وتصدر بيان عاجل ومهم : اول رفض شعبي لبيان الجيش السوداني ودعوة عاجلة للثوار أبرز رجالات البشير يتلو بيان عزله واعتقاله ويكشف عن مكانه ومصيره - من هو؟ الجيش السوداني يعلن عزل البشير واعتقاله - تحديث مستمر مسئول عسكري رفيع يصل سيئون والمحافظ يستنفر العسكرية الاولى ويصدر توجيهات أول تهديد حوثي على سيئون والسعودية تحبط هجوم خطير استهدف المدينة - شاهد انقلاب عسكري في السودان - البشير يتنحى والجيش يستعد لإصدار البيان «رقم واحد» لماذا تم استثناء مدير المخابرات السوداني من قائمة المعتقلين؟ شاهد.. اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مواسير الصرف الصحي
نقلت رويترز عن مصدر في قيادة تجمع المهنيين السودانيين رفضهم لبيان القوات المسلحة السودانية ،تابعه مأرب برس قبل قليل (الثالثة عصرا).
وقال المصدر «نرفض بيان القوات المسلحة وندعو الثوار لمواصلة الاعتصام».
واعلن وزير الدفاع السوداني عن اقتلاع النظام واعتقال البشير والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
واعلن الجيش السوداني ووفقا للبيان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين وتعطيل العمل بالدستور.
وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان قالت قبل صدور بيان الجيش انه لا يمكن معالجة هذه الأزمة من خلال انقلاب عسكري آخر يؤدي لإعادة إنتاجها وتعقيدها.
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