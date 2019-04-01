أبرز رجالات البشير يتلو بيان عزله واعتقاله ويكشف عن مكانه ومصيره - من هو؟

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن وزير الدفاع ​السودان​ي عوض بن عوف أن "​القوات المسلحة​ تتابع ما يحدث في الدولة من فساد وسوء التعامل وانسداد الأفق أمام ​الشباب​ وازدياد ​الفقر​ وانعدام تساوري الفرص".

وخلال إذاعته بيان القوات المسلحة السودانية، أوضح أن "صبر أهل السودان كان فوق قدرة البشر ورغم ما أصاب المنطقة وبعض الدول فقد تخطى شعبنا الفوضى وخرج الشباب بتظاهر سلمي منذ 19 كانون الأول الماضي حتى الآن"، مشيراً إلى ان "النظام ظل يردد الوعود الكاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها".

وشدد على أن "اللجان الأمنية تعتذر عن سقوط عدد من الشهداء أثناء الإحتجاجات وقد حرصنا كل الحرص على إدارة الأزمة بمهنية رغم بعض السقطات".

ولفت بن عوف إلى "أنكم تابعت منذ 6 نيسان 2019 ما يحدث قرب مقر القوات المسلحة وحذرنا من خطورتها واصطدمنا بالإصرار على الحلول الأمنية ما كان سيؤدي إلى خسائر بشرية وقررنا تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام وتأمين الإنتقال لفترة إنتقالية لمدة عامين تتولى فيها ​القيادة​ المسلحة، وعليه أعلن أنا رئيس القوات المسلحة اقتلاع رأس النظام والتحفظ عليه في مكان آمن".

وأعلن عن تعطيل العمل ب​الدستور​ وإعلان ​حالة الطوارئ​ لمدة ثلاثة أشهر و​حظر التجول​ من العاشرة حتى الصباح وحل ​مجلس الوزراء​ ومؤسسة الرئاسة والمجلس الوطني ومجالس الولايات وحكومات الولايات وإغلاق أجواء السودان والمعابر لمدة 24 ساعة.

وشدد على "الحرص على العلاقات الدولية المتماسكة التي تراعي مصالح السودان العليا".

واعلن الجيش السوداني عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين وتعطيل العمل بالدستور.

معلومات جمعها مأرب برس عن وزير الدفاع السوداني الذي تلا بيان القوات المسلحة ..

من هو عوض بن عوف؟

في 23 فبراير/ شباط 2019، عين الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير وزير دفاعه عوض بن عوف نائبا أولا له، مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للدفاع.

وأعتمد بن عوض لهجة تصالحية مع المتظاهرين لدى تعيينه في المنصب الجديد، قائلا إن الشبان الذين شاركوا في الاضطرابات الأخيرة لهم "طموح معقول".

مسيرته

ولد بن عوف في مستهل الخمسينيات بقلعة ود مالك بقرية "قري" والتحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكري بمصر وتخرج في الدفعة 23 مدفعية وعمل معلما بكلية القادة والأركان.

عمل بن عوف مديرا للاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي.

وأيضاً عمل نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة.

ينسب لبن عوف تكوين ميليشيات من عرب دارفور اشتهرت بالجنجويد حاربت مع نظام البشير في دارفور وتتهم بارتكاب جرائم حرب

تقاعد عام 2010، وعين سفيرا في وزارة الخارجية، ثم قنصلا عاما للسودان في القاهرة ثم سفيرا للخرطوم لدى سلطنة عمان.

وفي عام 2015، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما بتعيينه وزيرا لوزارة الدفاع الوطني

وشهد عهد بن عوف طفرات نوعية في سلاح المدفعية الميدانية والصاروخية.