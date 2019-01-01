ما هي أول دولة في العالم اعترفت بالانقلاب العسكري في السودان .. ؟ الأحزاب والكتل البرلمانية تتفق على موقف واحد وتصدر بيان عاجل ومهم : اول رفض شعبي لبيان الجيش السوداني ودعوة عاجلة للثوار أبرز رجالات البشير يتلو بيان عزله واعتقاله ويكشف عن مكانه ومصيره - من هو؟ الجيش السوداني يعلن عزل البشير واعتقاله - تحديث مستمر مسئول عسكري رفيع يصل سيئون والمحافظ يستنفر العسكرية الاولى ويصدر توجيهات أول تهديد حوثي على سيئون والسعودية تحبط هجوم خطير استهدف المدينة - شاهد انقلاب عسكري في السودان - البشير يتنحى والجيش يستعد لإصدار البيان «رقم واحد» لماذا تم استثناء مدير المخابرات السوداني من قائمة المعتقلين؟ شاهد.. اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مواسير الصرف الصحي
عاجل | بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية
عاجل | بيان القوات المسلحة السودانية: نتابع سوء الإدارة والفساد في أجهزة الدولة منذ فترة طويلة
عاجل | وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف يتلو بيان القيادة العامة للقوات المسلحة
عاجل | وزير الدفاع السوداني: نتابع ما يحدث من سوء الإدارة وفساد النظم وانسداد الأفق أمام الشعب
عاجل | وزير الدفاع السوداني: صبر أهل #السودان كان فوق تصور البشير
عاجل | وزير الدفاع السوداني: الشعب السوداني تخطى المراحل بحكمة وتجنب الانزلاق إلى الفتن من خلال حراك سلمي
عاجل | وزير الدفاع السوداني: النظام ظل يردد وعودا كاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها
عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية العليا تعتذر عن الخسائر في صفوف المواطنين والأجهزة الأمنية
عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية نبهت رئاسة الدولة وحذرت من خطورة الأوضاع
عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية اصطدمت بعناد رأس النظام وإصراره على الحلول الأمنية
عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة العليا تعلن اقتلاع النظام السوداني والتحفظ على رأسه
عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية العليا تعلن اقتلاع النظام السوداني والتحفظ على رأسه واعتقاله
عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية العليا تعلن فترة انتقالية لمدة عامين
عاجل | وزير الدفاع السوداني: حل مجلس مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات
عاجل | وزير الدفاع السوداني يعلن عن اعتقال البشير والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر