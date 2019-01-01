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الجيش السوداني يعلن عزل البشير واعتقاله - تحديث مستمر

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة
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وزير الدفاع

عاجل | بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

عاجل | بيان القوات المسلحة السودانية: نتابع سوء الإدارة والفساد في أجهزة الدولة منذ فترة طويلة

عاجل | وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف يتلو بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

عاجل | وزير الدفاع السوداني: نتابع ما يحدث من سوء الإدارة وفساد النظم وانسداد الأفق أمام الشعب

عاجل | وزير الدفاع السوداني: صبر أهل #السودان كان فوق تصور البشير

عاجل | وزير الدفاع السوداني: الشعب السوداني تخطى المراحل بحكمة وتجنب الانزلاق إلى الفتن من خلال حراك سلمي

عاجل | وزير الدفاع السوداني: النظام ظل يردد وعودا كاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها

عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية العليا تعتذر عن الخسائر في صفوف المواطنين والأجهزة الأمنية

عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية نبهت رئاسة الدولة وحذرت من خطورة الأوضاع

عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية اصطدمت بعناد رأس النظام وإصراره على الحلول الأمنية

عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة العليا تعلن اقتلاع النظام السوداني والتحفظ على رأسه

عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية العليا تعلن اقتلاع النظام السوداني والتحفظ على رأسه واعتقاله

عاجل | وزير الدفاع السوداني: اللجنة الأمنية العليا تعلن فترة انتقالية لمدة عامين

عاجل | وزير الدفاع السوداني: حل مجلس مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات

عاجل | وزير الدفاع السوداني يعلن عن اعتقال البشير والبدء بفترة انتقالية لمدة عامين وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

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