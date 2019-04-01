مسئول عسكري رفيع يصل سيئون والمحافظ يستنفر العسكرية الاولى ويصدر توجيهات

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وصل الى مدينة سيئون اليوم الخميس رئيس هيئة الاركان العامة الفريق ركن عبدالله النخعي للاطلاع على التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب.

وطبقا لوكالة سبأ الرسمية ، كان في استقبال النخعي بمطار سيئون الدولي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس .

كما وصل الى مدينة سيئون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن طيار صالح بن نهيد.

في سياق متصل زار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني اليوم قيادة المنطقة العسكرية الأولى بسيئون للاطلاع على مستوى الجاهزية لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب.

والتقى المحافظ قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس ورئيس أركان المنطقة العميد ركن يحي ابوعوجاء وضباط وصف وجنود المنطقة.. مشددا على مزيدا من اليقظة والاستعداد الأمثل لاحتضان مدينة سيئون انعقاد دورة مجلس النواب.

وقال " إن هذا الحدث يمثل انجازاً وتحولاً كبيراً للشرعية وسيلقي بظلاله على الوضع في الوطن وتقع عليكم مع رجال الامن مسؤولية التأمين الكامل لجلسة مجلس النواب ومطلوب منكم اليقظة والاستنفار ورفع الجاهزية والمقاتلين في الميدان هم صمام امان لتأمين هذا الحدث وانجازه مع ضمان سير الحياة بانسيابية".

كما زار المحافظ الادارة العامة للأمن والشرطة بمدينة سيئون واطلع على مستوى جاهزيتها وخطتها لتأمين انعقاد دورة مجلس النواب.

والتقى المحافظ بالضباط والصف والجنود بحضور مدير الامن العميد مبارك العوبثاني وشدد على اليقظة ورفع درجة الجاهزية لانجاح تأمين الحدث الوطني الهام المتمثل في انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

واطلع على احتياجات الادارة العامة للامن والشرطة بوادي حضرموت ، وحاجة بعض المكاتب والمباني لاستكمال البناء ، مؤكداً اكتمال جاهزية العديد من مراكز الامن واداراته المختلفة في مديريات الوادي.