أول تهديد حوثي على سيئون والسعودية تحبط هجوم خطير استهدف المدينة - شاهد

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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بدأ الحوثي بتنفيذ اول تهديد على مدينة سيئون في محافظة حضرموت (شرق اليمن) بالتزامن مع تحضيرات الشرعية لعقد اولى جلسات البرلمان.

وقال مصدر عسكري في المدينة لمأرب برس، ان منظومة الباتريوت السعودية اسقطت صباح اليوم طائرة حوثية مسيرة في سماء سيئون.

واشار المصدر ان ، الطائرة مسيرة كانت في طريقها لمهاجمة معسكر قوات التحالف في المدينة.

وتم اسقاط الطائرة، قبل تمكنها من الوصول الى هدفها، دون حدوث اي إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وكانت السعودية قد دفعت مطلع الاسبوع الجاري بقوة ضخمة تضمت دفاعات جوية من منظومة الباتريوت ونصبتها في سيئون.

وقالت مصادر مأرب برس وقتها ان مهمة تلك القوات ستكون لتأمين انعقاد جلسة البرلمان المؤيد للشرعية .

وامس اصدر هادي قرارا رئاسيا دعا فيه مجلس النواب الى الانعقاد في دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت .