ما هي أول دولة في العالم اعترفت بالانقلاب العسكري في السودان .. ؟ الأحزاب والكتل البرلمانية تتفق على موقف واحد وتصدر بيان عاجل ومهم : اول رفض شعبي لبيان الجيش السوداني ودعوة عاجلة للثوار أبرز رجالات البشير يتلو بيان عزله واعتقاله ويكشف عن مكانه ومصيره - من هو؟ الجيش السوداني يعلن عزل البشير واعتقاله - تحديث مستمر مسئول عسكري رفيع يصل سيئون والمحافظ يستنفر العسكرية الاولى ويصدر توجيهات أول تهديد حوثي على سيئون والسعودية تحبط هجوم خطير استهدف المدينة - شاهد انقلاب عسكري في السودان - البشير يتنحى والجيش يستعد لإصدار البيان «رقم واحد» لماذا تم استثناء مدير المخابرات السوداني من قائمة المعتقلين؟ شاهد.. اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مواسير الصرف الصحي
بدأ الحوثي بتنفيذ اول تهديد على مدينة سيئون في محافظة حضرموت (شرق اليمن) بالتزامن مع تحضيرات الشرعية لعقد اولى جلسات البرلمان.
وقال مصدر عسكري في المدينة لمأرب برس، ان منظومة الباتريوت السعودية اسقطت صباح اليوم طائرة حوثية مسيرة في سماء سيئون.
واشار المصدر ان ، الطائرة مسيرة كانت في طريقها لمهاجمة معسكر قوات التحالف في المدينة.
وتم اسقاط الطائرة، قبل تمكنها من الوصول الى هدفها، دون حدوث اي إصابات بشرية أو خسائر مادية.
وكانت السعودية قد دفعت مطلع الاسبوع الجاري بقوة ضخمة تضمت دفاعات جوية من منظومة الباتريوت ونصبتها في سيئون.
وقالت مصادر مأرب برس وقتها ان مهمة تلك القوات ستكون لتأمين انعقاد جلسة البرلمان المؤيد للشرعية .
وامس اصدر هادي قرارا رئاسيا دعا فيه مجلس النواب الى الانعقاد في دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت .