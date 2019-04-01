انقلاب عسكري في السودان - البشير يتنحى والجيش يستعد لإصدار البيان «رقم واحد»

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نقلت وكالة رويترز عن مصادر بالحكومة السودانية ووزير بولاية شمال دارفور يوم الخميس أن الرئيس عمر البشير تنحى وأن مشاورات تجري لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد.

وتجرى قيادات الجيش السوداني، مشاورات مكثفة لتشكيل مجلس حكم انتقالي، في ظل محاولة السيطرة على الأوضاع بالكلام إثر تسارع الأحداث في البلاد، وذلك عقب قرب الإعلان عن قرب صدور بيان عسكري.

وحسب مراقبين تحدثوا لوكالة الأناضول التركية ، فإن التوصل إلى اتفاق يحتاج لبعض الوقت، لاسيما أن هيئة أركان الجيش السوداني تتكون من رئيس الأركان ونوابه ورؤساء أركان القوات برية وبحرية وجوية، إضافة لعدد من قادة المناطق العسكرية وهم من أصحاب الرتب الرفيعة.

وأكدوا أنه لا يغيب عن المشهد قادة الحاميات العسكرية وقادة الاستخبارات والشرطة العسكرية والحرس الجمهوري. وذلك يقود لتأخير البيان.

وقال شاهد من رويترز إن جنودا داهموا مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم يوم الخميس.

والحركة الإسلامية هي المكون الرئيسي للحزب الحاكم في السودان. وقالت مصادر حكومية إن البشير تنحى عن منصبه والمشاورات جارية لتشكيل مجلس حكم انتقالي.

قوى الحرية والتغيير في السودان قالت انه لا يمكن معالجة هذه الأزمة من خلال انقلاب عسكري آخر يؤدي لإعادة إنتاجها وتعقيدها.

من جانبه قال رئيس حزب الأمة القومي في السودان الصادق المهدي لقناة الحدث، أن الرئيس السوداني ومعه قيادات أخرى يقبعون الآن تحت الإقامة الجبرية.

وأشار المهدي إلى أن الاعتصامات مستمرة ومتواصلة إلى حين تحقيق مطالب الشعب.

وعن تأخر صدور بيان الجيش الذي كان متوقعا اليوم الخميس، لم يعط المهدي أية معلومات جديدة، إلا أنه أكد أن هناك مشاورات مستمرة هي ما أخرت صدور البيان.