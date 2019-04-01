لماذا تم استثناء مدير المخابرات السوداني من قائمة المعتقلين؟

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أفادت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر مطلعة، خلو قائمة الاعتقالات من اسم مدير الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، مايشير إلى دوره القوي والمحتمل طوال سنوات حكمه الماضية في التغيير الذي يجري اليوم.

وسبق أن اعتقل قوش لمشاركته في انقلاب نوفمبر 2013، الذي أعلنت عنه الرئاسة السودانية حينها. وتجرى قيادات الجيش السوداني، مشاورات مكثفة لتشكيل مجلس حكم انتقالي، في ظل محاولة السيطرة على الأوضاع بالكامل إثر تسارع الأحداث في البلاد،

وذلك عقب قرب الإعلان عن قرب صدور بيان عسكري. وحسب مراقبين تحدثوا لوكالة "الأناضول"، فإن التوصل إلى اتفاق يحتاج لبعض الوقت، لاسيما أن هيئة أركان الجيش السوداني تتكون من رئيس الأركان ونوابه ورؤساء أركان القوات برية وبحرية وجوية، إضافة لعدد من قادة المناطق العسكرية وهم من أصحاب الرتب الرفيعة.

وأكدوا أنه لا يغيب عن المشهد قادة الحاميات العسكرية وقادة الاستخبارات والشرطة العسكرية والحرس الجمهوري، وذلك يقود لتأخير البيان.