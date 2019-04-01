ما هي أول دولة في العالم اعترفت بالانقلاب العسكري في السودان .. ؟ الأحزاب والكتل البرلمانية تتفق على موقف واحد وتصدر بيان عاجل ومهم : اول رفض شعبي لبيان الجيش السوداني ودعوة عاجلة للثوار أبرز رجالات البشير يتلو بيان عزله واعتقاله ويكشف عن مكانه ومصيره - من هو؟ الجيش السوداني يعلن عزل البشير واعتقاله - تحديث مستمر مسئول عسكري رفيع يصل سيئون والمحافظ يستنفر العسكرية الاولى ويصدر توجيهات أول تهديد حوثي على سيئون والسعودية تحبط هجوم خطير استهدف المدينة - شاهد انقلاب عسكري في السودان - البشير يتنحى والجيش يستعد لإصدار البيان «رقم واحد» لماذا تم استثناء مدير المخابرات السوداني من قائمة المعتقلين؟ شاهد.. اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مواسير الصرف الصحي
أفادت المخابرات العسكرية السودانية باعتقال عدد كبير من أركان نظام الرئيس المُقال عمر البشير، فيما اكدت مصادر ان عدد المعتقلين وصل 100 شخصية بارزة.
ومن بين المعتقلين وزير الإعلام السوداني حسن طرحه، والذي كان مختبئًا داخل مجاري الصرف الصحي بالخرطوم وتمكنت المخابرات من اعتقاله. وبحسب مصادر، تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.
كما أفادت تقارير صحفية باقتحام منزل مساعد رئيس الجمهورية السوداني عوض الجاز.
في المقابل، تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع. وأصدر الجيش السوداني بيانًا، اكد فيه إقالة الرئيس عمر البشير من جميع مناصبه ونوابه ومستشاريه ومساعديه وحكومته، وتشكيل حكومة انتقالية مدتها سنة واحدة فقط