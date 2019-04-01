شاهد.. اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مواسير الصرف الصحي

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أفادت المخابرات العسكرية السودانية باعتقال عدد كبير من أركان نظام الرئيس المُقال عمر البشير، فيما اكدت مصادر ان عدد المعتقلين وصل 100 شخصية بارزة.

ومن بين المعتقلين وزير الإعلام السوداني حسن طرحه، والذي كان مختبئًا داخل مجاري الصرف الصحي بالخرطوم وتمكنت المخابرات من اعتقاله. وبحسب مصادر، تم اعتقال رئيس الحكومة محمد طاهر أيلا ووزير الدفاع السابق، عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.

كما أفادت تقارير صحفية باقتحام منزل مساعد رئيس الجمهورية السوداني عوض الجاز.

في المقابل، تدفق المزيد من المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم، مع تسجيل مظاهر احتفالية في بعض الشوارع. وأصدر الجيش السوداني بيانًا، اكد فيه إقالة الرئيس عمر البشير من جميع مناصبه ونوابه ومستشاريه ومساعديه وحكومته، وتشكيل حكومة انتقالية مدتها سنة واحدة فقط