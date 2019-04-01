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مدرعات الجيش تحاصر قصر "البشير" .. قبل دقائق من بيان هام للقوات المسلحة

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - مأرب
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كشفت قناة العربية عن تطورات مثيرة فيما يحدث بالسودان بعد الإعلان عن بيان هام للجيش بعد قليل.

وأوردت "العربية" خبر قصير قالت فيه: " انتشار قوات ومدرعات حول القصر الرئاسي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه".

فيما قالت وسائل إعلام عربية ، إن ضباطا من الجيش السوداني اقتحموا الإذاعة الرسمية فجر اليوم وطلبوا من العاملين منع بث نشرة الخامسة ، مؤكدين إصدار القوات المسلحة بيانا هاما بعد قليل.

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