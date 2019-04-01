ما هي أول دولة في العالم اعترفت بالانقلاب العسكري في السودان .. ؟ الأحزاب والكتل البرلمانية تتفق على موقف واحد وتصدر بيان عاجل ومهم : اول رفض شعبي لبيان الجيش السوداني ودعوة عاجلة للثوار أبرز رجالات البشير يتلو بيان عزله واعتقاله ويكشف عن مكانه ومصيره - من هو؟ الجيش السوداني يعلن عزل البشير واعتقاله - تحديث مستمر مسئول عسكري رفيع يصل سيئون والمحافظ يستنفر العسكرية الاولى ويصدر توجيهات أول تهديد حوثي على سيئون والسعودية تحبط هجوم خطير استهدف المدينة - شاهد انقلاب عسكري في السودان - البشير يتنحى والجيش يستعد لإصدار البيان «رقم واحد» لماذا تم استثناء مدير المخابرات السوداني من قائمة المعتقلين؟ شاهد.. اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مواسير الصرف الصحي
كشفت قناة العربية عن تطورات مثيرة فيما يحدث بالسودان بعد الإعلان عن بيان هام للجيش بعد قليل.
وأوردت "العربية" خبر قصير قالت فيه: " انتشار قوات ومدرعات حول القصر الرئاسي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه".
فيما قالت وسائل إعلام عربية ، إن ضباطا من الجيش السوداني اقتحموا الإذاعة الرسمية فجر اليوم وطلبوا من العاملين منع بث نشرة الخامسة ، مؤكدين إصدار القوات المسلحة بيانا هاما بعد قليل.