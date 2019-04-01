اعتقالات موسعة لسياسيين وعسكريين بالسودان قبل بيان الجيش

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - مأرب

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كشفت مصادر إعلامية عن حملة اعتقالات وصفتها بـ"الموسعة" في صفوف عدد كبير من السياسيين والعسكريين بالسودان من ضمنهم النائب الأول للبشير علي عثمان محمد طه.

وأوردت فضائية "سكاي نيوز" نبأ يشير إلى الاعتقالات المشار إليها . فيما كشفت مصادر صحفية لـ"الجزيرة" أن السلطات المتحكمة في البلاد الآن قررت إغلاق مطار السودان لحين الانتهاء من إذاعة بيان القوات المسلحة.

وقالت فضائية العربية في نبأ قصير إن قيادات القوات المسلحة السودانية اجتمعت بدون حضور الرئيس السوداني عمر البشير