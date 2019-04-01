اعتقالات موسعة لسياسيين وعسكريين بالسودان قبل بيان الجيش

ما هي أول دولة في العالم اعترفت بالانقلاب العسكري في السودان .. ؟ الأحزاب والكتل البرلمانية تتفق على موقف واحد وتصدر بيان عاجل ومهم : اول رفض شعبي لبيان الجيش السوداني ودعوة عاجلة للثوار أبرز رجالات البشير يتلو بيان عزله واعتقاله ويكشف عن مكانه ومصيره - من هو؟ الجيش السوداني يعلن عزل البشير واعتقاله - تحديث مستمر مسئول عسكري رفيع يصل سيئون والمحافظ يستنفر العسكرية الاولى ويصدر توجيهات أول تهديد حوثي على سيئون والسعودية تحبط هجوم خطير استهدف المدينة - شاهد انقلاب عسكري في السودان - البشير يتنحى والجيش يستعد لإصدار البيان «رقم واحد» لماذا تم استثناء مدير المخابرات السوداني من قائمة المعتقلين؟ شاهد.. اعتقال وزير الإعلام السوداني من داخل مواسير الصرف الصحي
كشفت مصادر إعلامية عن حملة اعتقالات وصفتها بـ"الموسعة" في صفوف عدد كبير من السياسيين والعسكريين بالسودان من ضمنهم النائب الأول للبشير علي عثمان محمد طه.
وأوردت فضائية "سكاي نيوز" نبأ يشير إلى الاعتقالات المشار إليها . فيما كشفت مصادر صحفية لـ"الجزيرة" أن السلطات المتحكمة في البلاد الآن قررت إغلاق مطار السودان لحين الانتهاء من إذاعة بيان القوات المسلحة.
وقالت فضائية العربية في نبأ قصير إن قيادات القوات المسلحة السودانية اجتمعت بدون حضور الرئيس السوداني عمر البشير