إكراما للموتى.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قالت شركة فيسبوك أنها تعمل على تكنولوجيا ذكاء اصطناعي، ستتيح للشركة تحويل حسابات المستخدمين المتوفين إلى حسابات "نعي"، حتى لا تظل مفتوحة كأنها حساب عادي.

وقالت الشركة أنها تأمل بإيقاف التجربة "الأليمة" التي تضع أقارب المتوفي في موقف حزين، مثل تنبيهات عيد الميلاد التي تذكرهم بالمتوفين، ومقترحات فيسبوك لدعوة الأشخاص المتوفين لحضور الحفلات والمناسبات.

وبمساعدة التقنية الجديدة، تأمل فيسبوك بإيقاف هذا اللغط، وتحويل حسابات المتوفين إلى صفحة للنعي، يستطيع فيها الأصدقاء كتابة الكلمات اللطيفة لتذكر المتوفين.

وقالت الرئيسة التنفيذية للعمليات في فيسبوك، شيرل ساندبيرغ: "نتمنى أن يبقى فيسبوك مكانا لاستذكار أحبائنا الذين فقدناهم باستمرار".

وتعمل الشركة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإيقاف حسابات المتوفين من الظهور في صفحات "غير مناسبة"، مثل مقترحات الحفلات وتنبيه الاحتفال بعيد الميلاد.

كما ستمنح فيسبوك عددا من الأصدقاء المقربين لكل شخص متوفي، حرية التحكم بالعبارات ومنشورات التعزية المنشورة على صفحة المتوفي من قبل الأصدقاء.

وسيرشح جميع المستخدمين أشخاصا ليدخلوا قائمة "الأصدقاء المقربين" المسؤولين على التحكم بحساب الشخص في حال وفاته.