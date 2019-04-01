فيديو| لحظة العثور على الفتاة التي هزت الرأي العام في السعودية

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - وكالات

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توصلت أسرة الفتاة السعودية التي اختفت قبل يومين من منزلها بالرياض إلى مكانها بعد جهود بحث مضنية شارك فيها المئات.

وكانت قضية اختفاء الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عامًا شغلت الرأي العام في السعودية، بعد اختفائها بحي ظهرة لبن بمدينة الرياض عقب خروجها من بيت عائلتها لرمي القمامة.

وقال شخص يدعى سعد آل عاصم، إنه وجد الفتاة بالقرب من شبك حرس الحدود؛ حيث كانت تمكث بمنطقة مظلمة، حسب قوله، لمدة ٤ ساعات، وفق موقع "عاجل" السعودي.

وقالت شقيقة الفتاة، إنه تم العثور على أختها، وإن (الفتاة) الآن بمنزلها وسط أهلها. ونشرت عائلة الفتاة صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وطالبت الجميع بمساعدتها في العثور على الفتاة المختفية.

وبينت شقيقة الفتاة في استغاثتها إن شقيقتها كانت ترتدي حذاء أبيض وعباءة وقت اختفائها، ولفتت إلى أنها (الفتاة) مصابة بالصرع. ودعت شقيقة الفتاة كل من يعرف أي معلومة عن أختها للإسراع بالتواصل معهم عبر الأرقام المذكورة، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

وتقدم مواطن يعمل بإحدى شركات التوصيل، ببلاغ لشرطة الرياض ذكر فيه أن الفتاة المفقودة، كانت معه بإحدى الرحلات، السبت الماضي، وكانت معها إحدى السيدات، وأنه تعرف على وجهها من خلال الصورة المتداولة على مواقع التواصل.

وبحسب الموقع، أعلنت عائلة الفتاة عن سعادتها بعودة ابنتهم وأكدت أن الفتاة "بأتم صحة وسلامة وبين أهلها الان شكرًا لكل من ساهم في العثور على هذه الفتاة".