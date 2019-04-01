إكراما للموتى.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة أغرب من الخيال.. طفل مصري يعود للحياة مرة أخرى بعد دفنه فيديو| لحظة العثور على الفتاة التي هزت الرأي العام في السعودية مأرب.. إجراءات صارمة تطال أكثر من «19» محطة تنقية مياه ومعامل صناعية مخالفة لمعايير الجودة القبض على الدلوعة الشهيرة وبحوزتها42ألف قرص مخدر ضاحي خلفا يتغزل سياسيا في رئيس وزراء إسرائل دولة خليجية ترحل قياديا إخوانيا مطلوبا في مصر صدمة في توتنهام بعد إصابة هاري كين وغيابه لنهاية الموسم احباط تهريب 8 سفن حوثية بسجلات مزورة.. ماذا كانت تحمل؟ مليشيات «الحوثي» تستنجد بسلاح «خطير» وأول شحنة تصل هذه الجبهة
أكد مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب اليوم الأربعاء 10 ابريل 2019 م إيقاف أكثر من عشرين محطة تنقية مياه ، ومعامل صناعة آيسكريم مخالفة لمعايير الجودة والقانون.
وقال سليم العضيلي مدير إدارة المنشآت الصناعية بمكتب الصناعة والتجارة أنه تم إحالة مالكي هذه المحطات والمعامل إلى الجهات القانونية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأكد في تصريح صحفي "أن المحطات والمعامل التي تم إيقافها لم تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة والمواصفات التي عممها مكتب الصناعة والتجارة في وقت سابق".
وقال إن المكتب خاطب الجهات الأمنية بمصادرة أي منتج من منتجات المياه التي لاتحمل المواصفات بحسب التعميم . داعيا أصحاب محطات تنقية المياه ومعامل الآيسكريم إلى الالتزام بمعايير الجودة ، حتى لايعرضون أنفسهم للمساءلة والتوقيف.
وسبق لمكتب الصناعة والتجارة التعميم على مالكي محطات تنقية المياه، توضيح البيانات على المنتج بلواصق خاصة ، وطرق معالجتها حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.