القبض على الدلوعة الشهيرة وبحوزتها42ألف قرص مخدر

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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم رئيس المحكمة بالسجن ٥ سنوات لراقصة ضبطت وبحوزتها 42 ألف قرص من عقار «الكيبتاجون» المخدر.
كانت معلومات وردت أمام ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، بقيام راقصة وشهرتها «الدلوعة»، والسابق اتهامها في 9 قضايا آداب عامة، وزوجها عرفيًا، السابق اتهامه في قضية مخدرات، بالاتجار في المواد المخدرة.
وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات، وتمكن الرائد أحمد الدشناوي، معاون مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط الأولى أثناء تواجدها بمحل سكنها، وبحوزتها 42 ألف قرص من عقار «الكيبتاجون» المخدر،
كما عثر بحوزتها على مبلغ مالي وقدره 20 ألف جنيه، وهاتف محمول. وبمواجهتها أقرت بحيازتها والمتهم الهارب للمضبوطات، بقصد الاتجار والمبلغ المالي، متحصلات الاتجار في المواد المخدرة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.