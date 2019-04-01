ضاحي خلفا يتغزل سياسيا في رئيس وزراء إسرائل

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - وكالات

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قال ضاحي خلفان نائب شرطة دبي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فارز للمرة الخامسة ، ومع ذلك لم يوصف بأنه ديكتاتور.

وكتب خلفان على حسابه في تويتر : " نتنياهو يفوز للمرة الخامسة..لو عربي فاز للمرة الخامسة لقالوا دكتاتور".

كما شن خلفان هجوما على حماس قائلا : " بعد إدانة حماس لوضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، هل دولنا بتقدم مساعدات لحماس"؟ وقال أيضا : " الإخوان يدينون وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.. تركيا تدين وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب ..

حماس تدين وضع الحرس الثوري ..وضحت الصورة"، بحسب قوله. يذكر أن نتنياهو تم التحقيق معه في ثلاث قضايا فساد، والذي وصل إلى ذروته في فبراير الماضي، أي قبل ستة أسابيع من الانتخابات العامة ، ومن تلك التهم كانت الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة.

كما أن هناك قضيتين تتعلقان بمزاعم سعيه إلى دفع المؤسسات الإعلامية إلى تقديم تغطية إعلامية إيجابية له مقابل تقديم خدمات لها. وتتركز إحداها على مزاعم تلقيه هدايا من قطب في هوليوود مقابل خدمات سياسية، لكن نتنياهو نفى أن يكون قد ارتكب أي مخالفات واعتبرها مزاعم مدبرة من معارضيه لملاحقته.

وبنجاحه في الانتخابات الأخيرة، سيكون أول رئيس وزراء مقيم في إسرائيل يواجه مثل هذه الاتهامات الجنائية إذا ما سار المدعي العام قدماً في قراره. وقد ولد بنيامين نتنياهو الملقب بـ "بيبي" في تل أبيب عام 1949، حيث انتقلت عائلته عام 1963 إلى الولايات المتحدة عندما عرض على والده بن صهيون نتنياهو، المؤرخ والناشط الصهيوني، منصب أكاديمي وهو في سن الثامنة عشرة.

وعاد بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل، وقضى خمس سنوات مميزة في الجيش، خدم في وحدة نخبة برتبة رائد. كما شارك في غارة على مطار بيروت عام 1968 و في حرب أكتوبر1973.