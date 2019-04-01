دولة خليجية ترحل قياديا إخوانيا مطلوبا في مصر

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - مأرب

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ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمنية في البحرين رحلت القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي عبد الرحمن الأستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج، واسمه على قوائم ترقب الوصول لدى السلطات الأمنية المصرية.

ونقلت صحيفة روسيا اليوم عن مصادر لها، إن علي عبد الرحمن غادر مصر منذ سنوات حيث يقيم في كندا وتوجه للبحرين بوثيقة سفر كندية، ولكن تم ترحيله .

حيث أنه مطلوب في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر والانتماء لجماعة محظورة، والسلطات الأمنية المصرية تضع اسمه على قوائم ترقب الوصول. وتقوم مصر بتوزيع نشرات حمراء على مجموعة من الدول، تطلب فيها ترحيل أو القبض على مجموعة من القيادات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مطلوبين في قضايا تتعلق بالتحريض والعنف.