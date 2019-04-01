صدمة في توتنهام بعد إصابة هاري كين وغيابه لنهاية الموسم

الخميس 11 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - وكالات

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أعلن اليوم أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بصدد تقييم مدى لياقة نجم هجومه هاري كين، وذلك وسط مخاوف من غياب اللاعب عن المشاركة حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.

ويبدو أن كين تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر خلال صراع على الكرة خلال المباراة التي انتهت بفوز توتنهام على مانشستر سيتي 1 - صفر يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وخرج كين لتلقي العلاج لكنه غادر الاستاد وبدأ يعاني من الآم شديدة في القدم اليسرى حيث لم يستطع الاتكاء عليها خلال السير، ويخضع كين يوم الأربعاء لأشعة رنين مغناطيسي ويخشى المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو أن يكون حجم الإصابة أخطر من المتوقع.

وقال بوتشيتينو: إنه أمر مثير للقلق بالنسبة لنا. سنفتقده، ربما حتى نهاية الموسم، نتمنى ألا يكون الأمر خطيرا... لقد تعرض لالتواء في الكاحل، لذلك سنراقب حالة اللاعب في الساعات المقبلة