مليشيات «الحوثي» تستنجد بسلاح «خطير» وأول شحنة تصل هذه الجبهة

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أكدت مصادر عسكرية، اليوم الأربعاء 10 ابريل 2019م عن وصول صواريخ بالستية، تابعه لمليشيات الحوثي إلى مناطق سيطرتها، شمال وغرب محافظة الضالع، جنوب اليمن.
ونقلت قناة"يمن شباب"عن مصادر عسكرية قولها إن الصواريخ التي استقدمتها مليشيات الحوثي، خلال الأيام الماضية، هي "غراد وبركان وصورايخ أخرى".
وأشارت المصادر إلى أن عدد من هذه الصواريخ وصلت على متن قاطرات الى مديرية الرضمة، التابعة إداريا لمحافظة إب، ومديريتي جبن ودمت شمال وشرق محافظة الضالع.
يأتي هذا بعد يومين من إطلاق مليشيات الحوثي لصاروخ باليستي، سقط في منطقة سناح، مخلفا أضرارا في مزارع المواطنين.
وتشهد جبهات الضالع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي، تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبمشاركة طيران التحالف العربي.