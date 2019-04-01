عاجل: نائبان في البرلمان اليمني يفران من ”صنعاء“ ويصلان ”سيئون“ للمشاركة في جلسات المجلس.. تعرف عليهما

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء 10 أبريل/نيسان، بأن اثنين من أعضاء البرلمان اليمني، تمكنوا من الفرار من مناطق سيطرة الحوثي، والتحقوا بصفوف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان النائب يحيى محمد علي المطري، والنائب محمد علي أحمد سوار، وصلو، مساء اليوم، الى مدينة سيئون بحضرموت، للمشاركة في جلسات البرلمان، التي دعت اليها الحكومة الشرعية.

وأوضحت المصادر أن النائبين “المطري وسوار” نائبين عن الدائرتين “2016 و 217” بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم، قرارا جمهوريا، دعا فيه البرلمان اليمني للانعقاد في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).

ويبلغ إجمالي مقاعد البرلمان 301 مقعد منها 34 مقعداً شاغراً نظرا لوفاة أعضائه، فيما لا يزال 127 عضواً يعيشون في صنعاء، والنصاب المطلوب لانعقاد الجلسة يتطلب حضور 137 عضواً.

وقالت مصادر برلمانية إنه تأكد حضور 140 عضواً في البرلمان الجلسة، مشيرة إلى أن 90 عضواً يتواجدون في العاصمة السعودية الرياض وسينقلون إلى سيئون خلال الساعات القادمة فيما سيصل 50 آخرون من المحافظات الأخرى.

ووجهت وزارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دولياً، دعوة إلى الدول الـ19 الراعية للعملية السياسية في اليمن تطالبهم بتأكيد حضورهم بشكل عاجل للجلسة البرلمانية.

وأكدت في دعوتها "أن الأجهزة الأمنية وبدعم ومساندة التحالف العربي وفرت الترتيبات والإجراءات اللوجستية بما فيها النقل والسكن".