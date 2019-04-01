بماذا علّق بن «دغـر» عن رفض الانتقالي انعقاد البرلمان في «عدن والمكلا»

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وصف أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء السابق، رفض انعقاد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن والمكلا بـ "خطأ السياسة"، وسياسات الخطأ التي تنفذ في المحافظات المحررة.

وقال بن دغر في منشور على - صفحته بالفيسبوك- "كان يمكن لمدينة سيئون أن تجد صعوبة في إستقبال المجلس وقادة البلاد لولا نجدة أخوية من المملكة، ونظرة ثاقبة، وسياسة حكيمة يتمتع بها الملك وولي عهده فأمنوا الذهاب إلى هناك، ووفروا طرقاً ومسالك آمنة".

وتابع: "كان القرار السعودي حكيماً لأن اليمن كان يحتاج إلى المجلس، ولأن المعركة مع العدو وحلفائه تحتاج إلى المجلس، ولأن الشرعية كان ينقصها المجلس المعبر عن إرادة الشعب".

وعن رفض الانتقالي انعقاد البرلمان في عدن، قال بن دغر لم تكن عدن يوماً ما سوى حاضنه وطنية لكل اليمنيين وقبلتهم، وأمانهم عندما يعز عليهم الأمان، لكنه التطرف الذي حرم عدن من أن تكون عاصمة حقيقية لليمن في ظروف الحرب، فتفيد وتستفيد وكان ذلك ممكناً رغم مآسي الحرب".

واستطرد بالقول: "ترددت المكلا في استقبال الرئيس والمجلس والحكومة وليس من سبب للتردد من استقبال مجلس النواب غير خطأ السياسة، وسياسات الخطأ التي تنفذ في المحافظات المحررة، دون بعد نظر، أوعمق تفكير، بل بأخطار محتملة جسيمة على وحدة اليمن، وأخطار فادحة على الجزيرة".

وقال إن "الدولة ليست رئاسة وحكومة وبرلمان فقط، بل هي هرم من البناء المدني والعسكري، قاعدته شعب يقرر في مصيره، وهيئات عليا ومحلية، ومؤسسات تعبر عنه، وهذه ليست سوى المجالس المحلية، الأقاليم في الدولة الأتحادية القادمة" - حد قوله.

وكانت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي – المدعوم إماراتياً- قد رفضت انعقاد مجلس النواب في عدن والمكلا، وتحرض اليوم تلك القيادات على عدم انعقاد البرلمان في سيئون.