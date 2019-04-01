عاجل: ”هادي“ يصدر أهم قرارا جمهوريا منذ الانقلاب الحوثي

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صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 55 ) لسنة 2019م، بشأن دعوة مجلس النواب للإنعقاد .
فيما يلي نص القرار ..
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23-11-2011م، واستنادآ للمادة رقم (74) من دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى الفقرة (ج) من المادة رقم (229) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي (18) و(19) لعام 2017م .
قررنا الآتي ..
مادة (1) : دعوة مجلس النواب لعقد دورة انعقاد غير اعتيادية بمحافظة حضرموت .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية