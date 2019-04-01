آخر الاخبار

إكراما للموتى.. فيسبوك يطلق ميزة جديدة أغرب من الخيال.. طفل مصري يعود للحياة مرة أخرى بعد دفنه فيديو| لحظة العثور على الفتاة التي هزت الرأي العام في السعودية مأرب.. إجراءات صارمة تطال أكثر من «19» محطة تنقية مياه ومعامل صناعية مخالفة لمعايير الجودة القبض على الدلوعة الشهيرة وبحوزتها42ألف قرص مخدر ضاحي خلفا يتغزل سياسيا في رئيس وزراء إسرائل دولة خليجية ترحل قياديا إخوانيا مطلوبا في مصر صدمة في توتنهام بعد إصابة هاري كين وغيابه لنهاية الموسم احباط تهريب 8 سفن حوثية بسجلات مزورة.. ماذا كانت تحمل؟ مليشيات «الحوثي» تستنجد بسلاح «خطير» وأول شحنة تصل هذه الجبهة

سبأفون .. أصالة وتواصل

الاعلان رسميا عن تفاصيل ”جريمة سعوان“ وكشف المسؤول عنها

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 6752

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عبده مجلي، الاربعاء 10 أبريل/نيسان، "ان استخدام مليشيا الحوثي الاحياء السكنية ومنازل المواطنين في العاصمة صنعاء، مخازن للأسلحة وورش لتصنيع الألغام والمتفجرات، تعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية وانتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية".

وحمل العميد مجلي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم بمأرب، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن ”جريمة سعوان“ بصنعاء التي راح ضحيتها 13 قتيلاً وأكثر من 100 مصاباً من بينهم أطفال والتي كان سببها انفجار احدى مخازن الاسلحة المخزنة وورشة صناعة المتفجرات الذي اقامته المليشيا في الحي السكني بالمنطقة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن تعازيها لسقوط ضحايا من المدنيين نتيجة ”انفجار مستودع“ بالعاصمة صنعاء، الأحد، ملمحة إلى تحميل مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية وقوع الانفجار داخل المستودع، والذي كان يضم ورشا لتصنيع الأسلحة وطائرات بدون طيار.

يذكر أن المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد تركي المالكي، نفى في تصريحات صحفية، مزاعم مليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ غارات جوية على حي سكني بصنعاء، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي عمليات استهداف، الأحد، داخل العاصمة.

وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية تستغل الأحياء السكنية في تصنيع طائرات وصواريخ باليستية.

إقراء أيضاً
المجلس الانتقالي يتحدى السعودية ويعلن رفض انعقاد مجلس النواب ..
مأرب.. إجراءات صارمة تطال أكثر من «19» محطة تنقية مياه ومعامل صناعية مخالفة لمعا
احباط تهريب 8 سفن حوثية بسجلات مزورة.. ماذا كانت تحمل؟
مليشيات «الحوثي» تستنجد بسلاح «خطير» وأول شحنة تصل هذه الجبهة
عاجل: نائبان في البرلمان اليمني يفران من ”صنعاء“ ويصلان ”سيئون“ للمشاركة في جلسا
بماذا علّق بن «دغـر» عن رفض الانتقالي انعقاد البرلمان في «عدن والمكلا»
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس