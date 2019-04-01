الاعلان رسميا عن تفاصيل ”جريمة سعوان“ وكشف المسؤول عنها

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عبده مجلي، الاربعاء 10 أبريل/نيسان، "ان استخدام مليشيا الحوثي الاحياء السكنية ومنازل المواطنين في العاصمة صنعاء، مخازن للأسلحة وورش لتصنيع الألغام والمتفجرات، تعد من جرائم الحرب ضد الإنسانية وانتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية".

وحمل العميد مجلي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم بمأرب، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن ”جريمة سعوان“ بصنعاء التي راح ضحيتها 13 قتيلاً وأكثر من 100 مصاباً من بينهم أطفال والتي كان سببها انفجار احدى مخازن الاسلحة المخزنة وورشة صناعة المتفجرات الذي اقامته المليشيا في الحي السكني بالمنطقة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت عن تعازيها لسقوط ضحايا من المدنيين نتيجة ”انفجار مستودع“ بالعاصمة صنعاء، الأحد، ملمحة إلى تحميل مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية وقوع الانفجار داخل المستودع، والذي كان يضم ورشا لتصنيع الأسلحة وطائرات بدون طيار.

يذكر أن المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد تركي المالكي، نفى في تصريحات صحفية، مزاعم مليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ غارات جوية على حي سكني بصنعاء، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي عمليات استهداف، الأحد، داخل العاصمة.

وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية تستغل الأحياء السكنية في تصنيع طائرات وصواريخ باليستية.