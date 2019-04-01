استجابة لتوجيهات حوثية.. ”اليونيسف“ توقف صرف الحافز النقدي لمعلمي 32 مدرسة

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أفادت مصادر تربوية، الاربعاء 10 ابريل/نيسان، بأن منظمة ”اليونيسف“ أوقفت صرف الحافز النقدي، للمعلمين في عدد من مدارس مديرية ”النادرة“ بمحافظة إب (وسط اليمن).
وقالت المصادر إن معلمي 32 مدرسة في مناطق العود تم إيقاف صرف مستحقاتهم من الحافز النقدي للمرحلة الثانية، التي باشرت ”اليونيسيف“ صرفه منذ أيام في مختلف مديريات محافظة إب.
وبعثت إدارة التربية والتعليم في مديرية النادرة بمذكرة، أكدت إيقاف منظمة اليونيسيف لصرف الحوافز النقدية لمعلمي ”العود“، وطالبت مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بمخاطبة المنظمة لحل المشكلة وصرف مستحقات المعلمين.
وقال عدد من المعلمين، إن إيقاف صرف المستحقات المالية جاءت ”استجابة لتوجيهات قيادات حوثية بعدم صرف الحافز النقدي لمعلمي العود بعد مقاومة الأهالي لسيطرة المليشيا الحوثية على مناطقهم بقوة السلاح بعد أن شنت هجمات مكثفة على المنطقة منذ نهاية مارس الماضي“.
وعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية في وقت سابق إلى إسقاط مئات المعلمين من كشوفات المرتبات واستبدالهم بموالين لها الأمر الذي انعكس على الحافز المالي المقدم من السعودية والإمارات عن طريق اليونيسيف.