الناصري يشن هجوما حادا على الاصلاح ويوجه اتهامات خطيرة - هتافات متظاهرون تفجر أزمة بين الطرفين

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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رد الحزب الناصري في تعز (جنوب غرب اليمن) على بيان حزب الاصلاح الذي انتقد شعارات وهتافات رردها ناصريون في مسيرة نظمها التنظيم قبل ايام.

وتضمن بيان صادر عن اللجنة القانونية للتنظيم الثلاثاء (وصل مأرب برس نسخة منه) هجوما واتهامات لحزب الاصلاح بمحاولة التفرد والتصعيد والتوظيف السياسي.

وعبر الناصري عن استغرابه لصدور بيان من الاصلاح ، وقال انهم تلقوا رسالة من الاصلاح، حول هتافات بعض المتظاهرين وتم الرد عليها. وقال الناصري :«وعلى الرغم من أن فرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كان قد تلقى رسالة من الإخوة في حزب التجمع اليمني للإصلاح بتعز يوم أمس 8 أبريل تطرقوا فيها الى موضوع الهتافات التي رددها بعض المشاركين في المسيرة التي دعا لها شباب التنظيم الناصري يوم 6 أبريل،

وقد قابل فرع التنظيم تلك الرسالة بترحاب على اعتبار أنها صدرت عن حرص من فرع التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظة بالتواصل مع قيادة فرع التنظيم للاستيضاح، وقد تم الرد عليها،

إلا أن صدور بيان الدائرة القانونية للإصلاح بعد ذلك يدل على أن التعامل مع الأمر من الإخوة في الإصلاح يتم في إطار توظيف سياسي لأمر يعد عرضياً وعبرنا كتنظيم عن رفضه كونه لا يعبر عن قيم التنظيم الناصري وتاريخه ليأتي بيان الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح كتصعيد وكأنه جزء من حملة تستهدف التنظيم وقيادته وخاصة منذ الإعلان عن مسيرة 6 أبريل السلمية التي سعى التنظيم من خلالها الى تكريس قيم التعدد والمشاركة ليأتي البيان كتعبير عن الضيق بوجود الآخر ونشاطه وحضوره وكتكريسٍ لمفهوم التفرد بالساحة والضيق من وجود الآخر ونشاطه».

واعتبر الناصري ما حدث من بعض المتظاهرين من ترديد شعارات ضد الاصلاح، امرا عرضياً يرفضه التنظيم كونه لا يعبر عن قيم التنظيم الناصري وتاريخه ، بحسب البيان. وكان حزب الاصلاح طالب قيادات الناصري اعلان موقف والتبرؤ مما وصفها بالسلوكيات المنفلتة ، معتبرا ما ردده المتظاهرين ، مطالبة بالغاء الاصلاح وتهديد للحياة السياسية.

ورد ناشطون محسوبون على الناصري في المسيرة التي نظامها التنظيم هتافات ضد الاصلاح من قبيل «لا اصلاح بعد اليوم». ووجه الناصري دعوة الى قيادة حزب الاصلاح وقال ان سياسيات الحزب لا تؤدي الا لتمزيق الصف.

واختتم البيان بالقول : «وتنتهز اللجنة القانونية للتنظيم الناصري بالمحافظة الفرصة لدعوة قيادة التجمع اليمني للإصلاح الى النقاش والمراجعة لهذه السياسات التي لا تودي إلا إلى تمزيق الصف الوطني .

مؤكدين بأن فرع التنظيم الناصري لديه الاستعداد لذلك وهو استعداد نابع من قيمه الرافضة للإقصاء وباعتباره ابرز ضحايا الإقصاء على مدى تاريخ العمل السياسي شريطة أن تكون المناقشة جادة وحقيقية لكل الممارسات الخاطئة فما لا نقبله لأنفسنا لا نقبله للآخرين ولا منهم» .