عاجل : تأجيل انعقاد جلسة البرلمان وتحديد موعد جديد

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تأجلت جلسة مجلس النواب التي كان مقرر ان تنعقد غدا الخميس في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرق اليمن).
وعلم مأرب برس من مصدر برلماني ان الموعد الجديد لانعقاد البرلمان سيكون يوم السبت القادم الموافق 13 ابريل .
بدوره اشار محمد مقبل الحميري وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في صفحته على الفيسبوك الى موعد الانعقاد الجديد وقال : «الوطن على موعد مع عهد جديد يوم السبت القادم ،لقاؤنا في حضرموت الخير بإذن الله».
من جانبه قال مختار الرحبي مستشار وزير الاعلام ان الرئيس سيحضر جلسة البرلمان السبت القادم.
وكتب في صفحته على الفيسبوك «بعد أن تم التوافق على اختيار سلطان البركاني رئيس للبرلمان والشدادي وباصرة وجباري نواب لرئيس البرلمان فقد تم الاتفاق على أن تكون جلسة مجلس النواب يوم السبت الموافق 13 أبريل بمدينة سيئون بحضور فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة».