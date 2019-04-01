عاجل : البنك المركزي يخفض قيمة الريال اليمني ويرفع سعر الدولار «تعرف على السعر الجديد»

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

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اعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، عن تخفيضً رسمي جديد في قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأميريكي.

وقال البنك انه اعتمد سعر صرف جديد للواردات عند 495 ريالاً للدولار، بدلاً من سعر الصرف السابق البالغ 440 ريالا

واكد البنك في تعميم نشره على صفحته الرسمية في (فيسبوك)، أنه قام بإجراء المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية بسعر الدولار في السوق ناقصاً عشرة ريال، والذي كان وقت إجراء المصارفة (495 ريال / دولار).

وأهاب البنك المركزي بجميع مستوردي المشتقات النفطية إلى سرعه توريد مبيعاتهم أولا بأول إلى البنوك التي يتعاملون بها ليستفيدوا من هذه الميزة.

وخاطب البنك المركزي التجار ورجال الاعمال والشركات والمؤسسات بأن البنك المركزي سيقوم بتغطية كافة احتياجهم من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد وبأقل سعر سُجل في السوق ، و في حساباتهم في البنوك المعتمدة ، كما سيقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي.

وقال البنك، أنه يسعى إلى تأمين احتياجات التجار والمستوردين عن طريق إعادة الدورة المالية للبنوك وتجفيف مصادر الأموال للمضاربين بالعملة في الأسواق السوداء.

اما فيما يخص اسعار صرف الدولار في شركات ومحلات الصرافة فقد استقر الدولار في تعاملات اليوم الاربعاء بحسب مصدر مصرفي تحدث لمأرب برس ، عند 504 ريال للشراء و507 للبيع.