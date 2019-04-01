أسطورة ليفربول يكشف سر تراجع محمد صلاح أمام بورتو

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قال ستيف ماكمانمان، اللاعب السابق لفريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني إن سبب انخفاض مستوى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والريدز في الشوط الثاني من مواجهة بورتو هو الأسلوب الدفاعي الذي اعتمد عليه الأخير.
وأضاف ماكمانمان في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ميترو البريطانية :"في هذه الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، صلاح كان "صاعقًا" أمام مانشستر سيتي وروما الإيطالي".
وتابع :"أتذكر تسديدته التي سكنت الزاوية العليا من الشباك أمام روما، لقد حاول أن يكررها أمام إيكر كاسياس، حارس بورتو".
وأكمل :"أعتقد أن أليكيس تيليس، مدافع بورتو لم يكن بالقوة الكافية لمواجهة محمد صلاح، ولكن إيدير ميليتاو ظهر بمستوى جيد، فكان كلما يركض إلى الداخل للتسديد بقدمه اليسرى كان المدافع يضغط عليه".
واختتم ستيف ماكمانمان تصريحاته قائلًا :"لا أعتقد أن صلاح كان في أفضل حالاته في الشوط الثاني ولكنني أعتقد أن الكثير من لاعبي ليفربول كانوا كذلك بسبب التشكيل الدفاعي الذي استخدمه بورتو".