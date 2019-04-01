أغنى رجل في إفريقيا يسحب 10 ملايين دولار من مصرف لسبب غريب

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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في واقعة غريبة، أكد رجل الأعمال النيجيري أليكو دانغوتي، والذي يعد أغنى رجل في القارة السمراء، أنه سحب 10 ملايين دولار من حسابه المصرفي لمجرد النظر إلى هذه الأموال.

وأوضح دانغوتي الذي حل في المرتبة الـ23 في قائمة أغنى الأثرياء على مستوى العالم عام 2014، حسب مجلة "فوربس"، وتقدر ثروته بـ10.6 مليار دولار، خلال مشاركته في منتدى بمدينة أبيدجان في ساحل العاج: "حين تطلق مشروعك تهدف دائما إلى تحقيق أول مليون، لكن بعد عام تقريبا أدركت أنني أملك أكثر من 12-13 مليار دولار".

وتابع رجل الأعمال أنه كان مقتنعا بأن هذه الأموال مجرد حبر على ورق، وللاختبار توجه إلى بنك وسحب 10 ملايين دولار من حسابه.

وقال: "جئت بهذه الأموال إلى منزلي.. وضعتها في حقيبة سيارتي وفتحتها عند دخولي البيت ونظرت إليها وقلت: نعم، أصدق الآن أنني أملك أموالا". وذكر رجل الأعمال أنه أعاد هذه الأموال إلى البنك في اليوم التالي