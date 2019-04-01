فنان خليجي شهير يحتفل بزفافه دون العروس

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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احتفل الفنان الكويتي الشهير عيسى المرزوق، بزفافه على هديل الأنصاري، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على عقد قرانه في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد قليل من المقربين والأصدقاء.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفل الزفاف الخاص بالفنان عيسى المرزوق، وظهر وهو يشارك بالرقصات الشعبية حاملًا السيف إلى جانب المعازيم، وكانت المفاجأة أن العروس لم تظهر تمامًا في أي من الصور أو الفيديوهات.

وكانت شقيقة العروس مدونة الجمال أمل الأنصاري قد كشفت عن أسباب عدم تواجد العروس والنساء في الزفاف، والسبب يعود إلى أن والدها في المستشفى ويستعد لإجراء عملية جراحية، بالإضافة إلى أن الحفل أقيم للرجال فقط، بينما سيتم إقامة زفاف خاص بالنساء في وقت لاحق إلى حين تحسن الوضع الصحي لوالدها.

الجدير ذكره أن عيسى المرزوق تعرض في الآونة الأخيرة للكثير من الانتقادات، وذلك بسبب تكتمه على هوية خطيبته وعدم نشر صورها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شقيقتا العروس هن مدونات الجمال على إنستجرام فاطمة وأمل الانصاري اللتان يشتهران بشبههما لنادين نجيم.