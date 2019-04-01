قرار جمهوري منتظر - عضو في رئاسة البرلمان يتحدث عن تأجيل انعقاد المجلس ويكشف الأسباب

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قال عضو رئاسة البرلمان اليمني، محسن باصرة اليوم الاربعاء ، انهم ينتظرون قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة.
وكشف باصرة -الذي رشح عن كتلة الاصلاح لهيئة رئاسة مجلس النواب- في مداخلة مع قناة يمن شباب (تابعها مأرب برس) ان سبب تأجيل الانعقاد كان من أجل استكمال شرعية الدستور وفق الإجراءات المنظمة لذلك ،حد تعبيره.
النائب باصرة قال : «الشرعية لديها الأغلبية وزيادة لدينا الأغلبية الدستورية التي يحق لها عقد مجلس النواب».
واضاف : «البرلمان سيناقش إعادة تشكيل رئاسة المجلس ولجانه وبرنامج الحكومة والحساب الختامي».
كما سيناقش البرلمان بحسب باصرة ، إعادة الحياة السياسية والاقتصادية وإنعاش مؤسسات الدولة.
واشار نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حضرموت الى ان مجلس النواب يستطيع أن ينعقد في أي مكان وسيئون أحد أهم المناطق المؤمنة للبرلمان.
وكانت التقارير تحدثت ان البرلمان سينعقد غدا الخميس في سيئون بحضور الرئيس هادي وشخصيات عربية واجنبية .
وحتى ينعقد البرلمان لابد ان يصدر الرئيس هادي قرارا يدعو فيه المجلس للانعقاد ويحدد الزمان والمكان.