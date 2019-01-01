المؤتمري المثير للجدل رئيسا لبرلمان الشرعية التي لم يعترف بها حتى الآن - مواقف ومحطات من مسيرة البركاني

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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توافقت الكتل البرلمانية في مجلس النواب على تعيين الشخصية المثيرة للجدل سلطان البركاني رئيساً للمجلس وتعيين ثلاثة نواب له أحدهما من حزب التجمع اليمني للإصلاح ،قبيل ساعات فقط من اولى جلسة للبرلمان من المقرر ان تعقد الخميس او السبت القادمين في مدينة سيئون بحضرموت (شرقي اليمن).

وكان سلطان البركاني احد ابرز القيادات المؤتمرية المقربة من صالح ، حيث ظل الى جانبه حتى الانقلاب الحوثي في 2014 وتحالف صالح مع المليشيات بعد ذلك ، ليقرر البركاني مغادر البلاد.

ومع ان البركاني لم يهاجم صالح بسبب تحالفه مع الحوثي ، الا ان له مواقف وتصريحات رافضة للانقلاب الحوثي ، كما ان البركاني لم يعلن صراحة اعترافه بالشرعية وتحديدا شرعية الرئيس هادي.

وبحسب بحث اجراه مأرب برس ، لم يتم رصد اي تصريح او بيان رسمي عن البركاني يعلن فيه بشكل صريح اعترافه بالشرعية وتأييد عمليات التحالف.

وظل البركاني مخلصا لصالح ، وكان احد ابرز الوجوه التي وقفت في وجه ثورة الشباب 2011 ، بل انه احد العوامل التي تسببت في تحريك الشارع والثورة على نظام صالح ، بعد ان اطلق نظريته الشهيرة في مجلس النواب حين طالب (بقلع العداد) وهي اشارة الى تمكين صالح من رئاسة البلاد الى مالانهاية دون التقييد بفترات رئاسية محددة ، مما اثار غضب الشارع اليمني انذاك.

وهاجم البركاني الرئيس هادي عدة مرات ، منذ وصول الاخير الى الرئاسة العام 2012 بعد ثورة شبابية اطاحت بنظام صالح ،ولم تكن علاقته بهادي جيدة.

وخلال السنتين الاخيرتين ،زار البركاني الرياض اكثر من مرة التقى في بعضها بهادي ، كان اخرها قبل ايام وغادرها غاضبا (بحسب مصدر برلماني تحدث لمأرب برس) وقتها، بعد مقترح من الرئيس تضمن اسماء عدد من الشخصيات البرلمانية رشحها الرئيس لشغل هيئة رئاسة مجلس النواب ولم يكن من ضمنها اسم البركاني ، الذي قال يومها ان هادي اختار هيئة للبرلمان دون التشاور مع الاحزاب ، وغادر الى الى القاهرة التي استقر فيها منذ خروجه من اليمن.

من هو البركاني ؟

سلطان سعيد عبد الله البركاني برلماني يمني

عضو في مجلس النواب، من 1993 حتى 1997 - ومن 1997 حتى 2003 - ومن 2003 حتى 2009

رئيس للكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر من 97 حتى الآن

مرشح عن الدائرة الإنتخابية رقم بمحافظة تعز.

من مواليد: 1956

وهذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس منذ مطلع 2015مق وكان الحوثيون قد عقدوا جلسات للمجلس دون النِصاب القانوني في صنعاء برئاسة يحيى الراعي الموالِ للجماعة.

وانتهى اجتماع قبل يومين بين رؤساء الكتل البرلمانية وقيادات الأحزاب بالرئيس عبدربه منصور هادي بالرياض بالتوافق على أن يكون البركاني رئيس للمجلس، ونائبه محمد الشدادي، والنائب الأخر محسن باصرة نائب رئيس كتلة حضرموت البرلمانية عن حزب الإصلاح؛ والنائب عبدالعزيز جباري.