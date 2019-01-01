أول تحرك حوثي ضد البركاني بعد أنباء تنصيبه رئيسا للبرلمان

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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قالت مصادر محلية واعلامية متطابقة ان مليشيات الحوثي بصنعاء اقدمت على اقتحام منزل سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، في صنعاء، وتمركزت بالمنزل وحولته إلى ثكنة عسكرية تابعة لها، وقامت بطرد العائلات التي كانت في المنزل.

وقالت المصادر إن مسلحين من جماعة الحوثي هاجموا المنزل، صباح الأربعاء، وبحوزتهم عدد كبير من الآليات العسكرية، ونهبوا المنزل ونصبوا صواريخ بداخله.

كما، أقدم مسلحو الحوثي، بثلاثة أطقم عسكرية، على محاصرة منزل النائب البرلماني، سلطان العتواني، فى صنعاء، وكانت ابنته "سُمية" تتواجد بالداخل، وقرر المسلحون إخلاء المنزل بالقوة.

ويأتي اقتحام منزل البركاني ومحاصرة منزل العتواني، بعد يوم واحد من الحديث عن تنصيب البركاني رئيساً للبرلمان اليمني ومن المقرر أن يعقد البرلمان أولى جلساته، قريبا، في سيئون.