أول تحرك حوثي ضد البركاني بعد أنباء تنصيبه رئيسا للبرلمان

الكشف عن دور روسي قادم لتغيير مسار ”الأزمة اليمنية“ ومجلس الأمن على وشك اتخاذ اجراء هو الأول من نوعه ضد ”الحوثي“ الناصري يشن هجوما حادا على الاصلاح ويوجه اتهامات خطيرة - هتافات متظاهرون تفجر أزمة بين الطرفين ”معياد“ في مهمة رسمية بـ”واشنطن“ والبنك المركزي يصدر ”تعميم عاجل“ عاجل : تأجيل انعقاد جلسة البرلمان وتحديد موعد جديد عاجل : البنك المركزي يخفض قيمة الريال اليمني ويرفع سعر الدولار «تعرف على السعر الجديد» أردوغان يطالب بإلغاء نتائج إسطنبول ويجتمع بالحركة القومية أسطورة ليفربول يكشف سر تراجع محمد صلاح أمام بورتو أغنى رجل في إفريقيا يسحب 10 ملايين دولار من مصرف لسبب غريب فنان خليجي شهير يحتفل بزفافه دون العروس بعد استمرار التظاهرات.. بيان عاجل من قائد الجيش الجزائري
قالت مصادر محلية واعلامية متطابقة ان مليشيات الحوثي بصنعاء اقدمت على اقتحام منزل سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، في صنعاء، وتمركزت بالمنزل وحولته إلى ثكنة عسكرية تابعة لها، وقامت بطرد العائلات التي كانت في المنزل.
وقالت المصادر إن مسلحين من جماعة الحوثي هاجموا المنزل، صباح الأربعاء، وبحوزتهم عدد كبير من الآليات العسكرية، ونهبوا المنزل ونصبوا صواريخ بداخله.
كما، أقدم مسلحو الحوثي، بثلاثة أطقم عسكرية، على محاصرة منزل النائب البرلماني، سلطان العتواني، فى صنعاء، وكانت ابنته "سُمية" تتواجد بالداخل، وقرر المسلحون إخلاء المنزل بالقوة.
ويأتي اقتحام منزل البركاني ومحاصرة منزل العتواني، بعد يوم واحد من الحديث عن تنصيب البركاني رئيساً للبرلمان اليمني ومن المقرر أن يعقد البرلمان أولى جلساته، قريبا، في سيئون.