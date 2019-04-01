ضبط شحنة اسلحة كانت في طريقها للحوثيين وهذه نوع المضبوطات

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ضبطت قوات الجيش الوطني الثلاثاء، شحنة كبيرة من القذائف والذخائر حاولت مليشيا الحوثي الانقلابية تهريبها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها جنوب شرق تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن نقطة تابعة للواء 35 مدرع بمديرية المواسط الواقعة في الطريق الرابطة بمديرية الدمنة، تمكنت من ضبط الشاحنة والتي كانت في طريقها الى ميليشيات الحوثي في مديرية الدمنة.
وذكر المصدر أن القذائف والذخائر المهربة تم اكتشافها على متن شاحنة (دينه) متوسطة الحجم كانت تتجه نحو مناطق ميليشيات الحوثي وتم اكتشافها والعثور على كمية كبيرة لمختلف القذائف والذخائر.
وتشمل الشحنة على ذخائر وأسلحة وقذائف (ار بي جي) وصناديق متنوعة الأحجام من الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، حسب ما ذكره المصدر.