رئيس «البرلمان العربي» يشيد بالدعم السعودي الإماراتي لليمن

الأربعاء 10 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، عالياً المبادرة الإنسانية المشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار أميركي في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.



وأوضح رئيس البرلمان العربي فى بيان صحافي أن المساعدات تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بقيادة السعودية على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، «وتأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماماً كبيراً».

وأشاد بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة والإمارات للشعب اليمني، والذي وصل في الأعوام الأربعة الماضية لما يزيد عن 18 بليون دولار أميركي، خصوصاً في القطاعات الإنسانية ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة ومعيشة الشعب اليمني.



وحمّل السلمي الميليشيات الحوثية الانقلابية المسؤولية الكاملة للأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة الميليشيات لعرقلتها للأعمال الإنسانية المقدمة للشعب اليمني واستيلائها على المساعدات، وشدد على ضرورة الضغط عليها للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين.