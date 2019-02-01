نهاية وخيمة لعناصر حوثية تم استدارجها الى كمين محكم والأباتشي تقصف بعنف

الأربعاء 27 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة (شمال اليمن).

وقال موقع الجيش ان قوات الجيش استدرجت عناصر من المليشيا، كانت تحاول التسلل في محيط جبل "شيحاط" الاستراتيجي، في الأطراف الشرقية لمديرية باقم.

وباغتت قوات الجيش عناصر المليشيا بهجوم مفاجئ، لقي على اثره 15 من عناصرها مصرعهم، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

بالتزامن استهدف طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي لدعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في المنطقة، كانت في طريقها الى مواقع المواجهات، مما اسفر عن تدمير عدد من الآليات، ومصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.