رئاسة الجمهورية توجه دعوة مهمة لليمنيين وتكشف عن أخطر ما يهدد الشعب

الأربعاء 27 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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دعت الرئاسة اليمنية ابناء الشعب اليمني الى الالتفاف حول الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والتمسك بمشروع الدولة الاتحادية.

وقال مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي، إن مستقبل اليمن مرهون بتماسك ابنائه ضد الانقلاب والالتفاف حول الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية القائمة على مبادئ النظام الجمهوري والمواطنة المتساوية والعدالة والحكم الرشيد الذي جسدته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

واشار االعليمي في سلسلة تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في موقع "تويتر"، بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق عاصفة الحزم في الـ 26 من شهر مارس 2015، :«بعد اربع سنوات تترسخ لدى اليمنيين يوماً بعد آخر أن الميليشيات الحوثية بما تحمله من أثقال الإمامة والسلالة والعمالة ودعاوى الاصطفاء هي الخطر الذي يهدد الشعب اليمني بكل فئاته، وأن أي اصطفافات خارج إطار الشرعية والتحالف لن تؤدي إلا لإطالة امد هذا الخطر».

ولفت، إلى أنه في هذه الذكرى تبقى الحقيقة الأكثر وضوحاً هي ان عاصفة الحزم‬ تمثل لحظة تاريخية فارقة وتعبيراً عن موقف عربي ثابت وأصيل، تتجدد مع هذه الذكرى عزيمة راسخة للقيادة اليمنية والتحالف الداعم لها على هزيمة الإنقلاب ودحر الميليشيا الحوثية الإيرانية واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع.

وأكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أنه في الذكرى الرابعة لعاصفة الحزم يتذكر اليمنيون قيادة وشعباً بكل امتنان وعرفان الموقف الأصيل لمملكة الحزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين‬ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحجم الدعم السياسي والعسكري والإنساني الذي تقدمه لليمن، وجهود بقية دول التحالف، وهو ما يجسد التعبير عن الموقف الاخوي الصادق والنبيل الذي لا يمكن نسيانه.