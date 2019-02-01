إعلان سار للطلاب اليمنيين في الخارج

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اعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البعثات الدكتور مازن الجفري، أن البنك المركزي اليمني بدأ ،اليوم الاربعاء ،تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الرابع للعام ٢٠١٨م.
وقال الوكيل الجفري لوكالة الانباء اليمنية( سبأ)" ان مستحقات الربع الرابع ستصل الى السفارات و الملحقيات الثقافية في بلدان الابتعاث خلال الأيام المقبلة".
وأضاف " ان الوزارة تعمل على الإعداد و التجهيز للربع الأول من العام 2019م والرسوم الدراسية"..مجدداً إلتزام الوزارة بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين بما يهيئ لهم الظروف المناسبة لنيل التحصيل العلمي.
واهاب قطاع البعثات في الوزارة بجميع الطلاب تقدير الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد اثر الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية الانقلابية وعدم الانجرار وراء الإشاعات.