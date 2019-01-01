الحوثي يجدّد رفضه تسليم الحديدة ويتبجّح بقتل صالح

الأربعاء 27 مارس - آذار 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 639

وصف زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح بـ«الخائن»، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد عملية تطهير لمؤسسات الدولة في صنعاء من أتباعه.

وجاء ذلك في خطاب لزعيم الجماعة الموالية لإيران عشية تظاهر الآلاف من أتباعه في صنعاء وعدد من المدن الخاضعة للجماعة في سياق ما أطلقت عليه ميليشياته «ذكرى أربعة أعوام من الصمود».

وجدّد الحوثي صراحة رفض تسليم الحديدة وموانئها للحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن اتفاق السويد ينص في جوهره، وفق زعمه، على بقاء المدينة وموانئها خاضعة إداريا وأمنيا لميليشياته وسلطاتها الانقلابية في صنعاء.

وتوعّد زعيم الجماعة بعام خامس من الحرب، كما هدّد السعودية والإمارات بهجمات في العمق على حد زعمه إذا قرر التحالف الداعم للشرعية مساندة الجيش اليمني لاستكمال تحرير الحديدة وموانئها عسكريا.

وجدد زعيم الميليشيات في خطابه المطول الذي بثته المصادر الرسمية للجماعة، طرح أفكاره الطائفية التي يضاهي فيها «تنظيم داعش» من خلال تقسيم المجتمع اليمني إلى ثلاث فئات، وهي فئة المؤمنين المحصورة في جماعته كما يزعم، وفئة المنافقين التي أشار بها إلى كافة معارضي الجماعة من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وفئة المحايدين الذين وصفهم بأنهم «الخوالف» على حد قوله.

وتبجّح الحوثي ضمنا بتمكن جماعته من إسقاط الرئيس السابق وقتله، مشيرا إلى استمرار خطر أتباعه في المؤسسات الحكومية للخاضعة للجماعة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها وشبههم بـ«السوس» الذي قال إنه ينخر الشجر والأسنان.

وتوعد بالقضاء على من وصفهم بالخونة والجواسيس الذين قال إنهم يسعون إلى إفشال جماعته، زاعما أنه بصدد اتخاذ تدابير قادمة لتطهير المؤسسات، واصفا هذه التدابير بأنها «مضادات حيوية قوية».

وفي شأن عدم تنفيذ جماعته لاتفاق السويد والانسحاب من الحديدة، برر الحوثي ذلك بأن اتفاق السويد نص في جوهره «على دور رقابي للأمم المتحدة في الموانئ وإخلاء للحالة العسكرية من الطرفين وفق جدول زمني محدد ويتزامن مع هذا انتشار أمني وتفعيل لدور السلطة المحلية في إطار صنعاء»، حسب زعمه.

ويرى مراقبون للشأن اليمني أن تصريحات زعيم الجماعة الحوثية دليل دامغ على عدم جدية الجماعة الموالية لإيران في إنهاء الانقلاب والجنوح إلى السلام، فضلا عن تسليم الحديدة وموانئها وتنفيذ اتفاق السويد الذي تؤمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في أن يكون بداية نحو السلام المستدام.

وحشدت جماعة الحوثي الانقلابية أمس في ميدان السبعين بصنعاء ومدن آخرى، تحت الضغوط، الآلاف من اليمنيين، فيما سمته «ذكرى أربعة أعوام من الصمود». ودعت الجماعة السكان من على منابر المساجد، وعبر وسائل إعلامها المختلفة، ورسائل الهواتف المحمولة، ومكبرات الصوت التي تجوب الشوارع في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها، في حين عممت خطابات جاهزة للاحتفاء بفعاليتها، ووزعت استمارات ورقية على وجهاء وأعيان ومشايخ ومسؤولي المؤسسات بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، داعية إياهم إلى ضرورة حشد الآلاف لحضور مهرجانها.

