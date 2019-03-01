ضبط شحنة صواريخ كانت في طريقها للحوثيين

الأربعاء 27 مارس - آذار 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، عن ضبط شحنة صواريخ كاتيوشا كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني إن دورية عسكرية تابعة لمحور بيحان، ضبطت شاحنة تحمل على متنها صواريخ الكاتيوشا، في الطريق الرملي الرابط بين محافظتي شبوة (شرق اليمن) والبيضاء (وسط البلاد).

وأكد الجيش أنه تم التحفظ على الشاحنة وسائقها، وتجري معه تحقيقات لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الشحنة.

يشار إلى أن أجهزة الأمن اليمنية ضبطت أكثر من مرة شحنات أسلحة ومعدات عسكرية وهي في طريقها إلى ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران التي تتولى تهريب تلك المواد اليها بطرق مختلفة، كما تقول مصادر استخباراتية يمنية.

وتبذل الأجهزة الامنية اليمنية بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية، جهوداً كبيرة للحد من تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية القادمة من إيران إلى ميليشيا الحوثي.